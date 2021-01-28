دشنت شركة التوصيل التركية Getir أولى خطواتها نحو الأسواق العالمية من خلال تقديم خدماتها الأولى خارج تركيا في العاصمة البريطانية لندن.

وأعلن ناظم سالور مؤسس شركة "Getir"، إحدى أشهر شركات التجارة الإلكترونية في تركيا، الأربعاء على تويتر، وصول الخدمة إلى بريطانيا.

وقال سالور: "سنجعل الناس تحب هذه الكلمة التركية المكونة من مقطعين هناك (لندن) أيضاً" مشيراً إلى اسم تطبيق التوصيل Getir الذي يعني "أحضر" باللغة التركية.

وفي وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، أفادت تقارير بأن Getir كانت تجري محادثات مع مستثمرين لتوقيع صفقة تمويل بعد تقييم بقيمة 800 مليون دولار مع التركيز على التوسع في المملكة المتحدة.

ويعمل تطبيق المعتمد على فكرة التوصيل خلال نحو 10 دقائق، حالياً في 10 مدن في تركيا، بما في ذلك إسطنبول والعاصمة أنقرة.

وشهدت الشركة طفرة كبيرة خلال عام 2020 إذ تدفق العملاء على خدمات التوصيل عبر الإنترنت خلال جائحة كورونا، ولفت إليه أعين المستثمرين الذين ضخّوا نحو 38 مليون دولار في جولة التمويل الأولى التي اكتملت في وقت سابق من العام الماضي.