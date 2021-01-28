علقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤقتاً، بعض صفقات السلاح لحلفاء الولايات المتحدة بهدف مراجعتها، وشملت كلاً من السعودية والإمارات.

وأعلن عن التعليق متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء دون الإشارة إلى الدولتين الخليجيتين، لكن ذكرت تقارير إعلامية أن هذه الصفقات تشمل صفقة بيع مقاتلات F-35 للإمارات، وصفقة بيع ذخائر للسعودية.

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأربعاء، أنهم يراجعون بدقةٍ الوعود التي قطعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب للدول العربية.

وشدّد في أول مؤتمر صحفي له كوزير للخارجية، على أن قرارات بيع الأسلحة في هذا السياق عُلّقت لفحص مدى مواءمتها للأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة.

وأردف قائلاً: "عندما يتعلق الأمر بقرارات بيع الأسلحة، فإن الإدارات المعيَّنة حديثاً هي بشكل عامّ تسعى لمراجعة تلك القرارات لمعرفة ما إذا كانت ستساهم في الأهداف الاستراتيجية والسياسة الخارجية، وهذا بالضبط ما نفعله".

وتعد هذه الصفقات من بين الأكثر أهمية بالنسبة لأبو ظبي التي سارعت لإتمامها قبل تغير الإدارة الأمريكية. وأكدت الإمارات يوم الجمعة الماضي، أي بعد يومين من تنصيب بايدن، أنها وقعت اتفاقات مع أمريكا في آخر أيام رئاسة ترمب من أجل شراء ما يصل إلى 50 طائرة F-35 و18 طائرة مسيرة مسلحة من طراز (MQ-9B)، ومعدات دفاعية أخرى في صفقة بقيمة إجمالية تبلغ 23 مليار دولار.

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول، وافقت الخارجية الأمريكية على بيع ذخائر دقيقة التوجيه بقيمة 478 مليون دولار للسعودية، على الرغم من اعتراضات شديدة من الديمقراطيين، الذين قالوا إن القنابل ستنتهي بالتأكيد بقتل المدنيين الأبرياء في اليمن.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن وقف تنفيذ الصفقات بشكل مؤقت "إجراء إداري روتيني خلال عمليات انتقال السلطة"، وأضاف المسؤول أن التعليق يرمي إلى "مراجعة هذه الصفقات لضمان أن تلبي مبيعات الأسلحة الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة، والمتمثلة في بناء شركاء أكثر قوة وقدرة على المستوى الأمني".

وذكرت وكالة رويترز أن الصفقة بين واشنطن وأبو ظبي تخضع الآن إلى المراجعة، وذلك بعد إعلان إدارة بايدن أنها ستعيد النظر في اتفاقيات بيع الأسلحة الأمريكية التي قالت إدارة ترمب إنها تدعم مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وأهداف الأمن القومي من خلال السماح للإمارات بالتصدي لـ"التهديدات الإيرانية".

وتواجه صفقات بيع الأسلحة للسعودية والإمارات معارضة في الولايات المتحدة، حيث تثير الانتهاكات التي ارتكبتها الدولتان في الخارج، القلق في الكونغرس الذي يتخوف الكثير من أعضائه من وقوع تلك الأسلحة بالأيدي الخطأ.

وتتهم منظمات دولية الإمارات بارتكاب فظائع في ليبيا واليمن، من بينها قصف طلاب كلية عسكرية عزل في طرابلس في يناير/كانون الثاني الماضي، مما أدى إلى مقتل العشرات.

كما وعد جو بايدن خلال حملته الانتخابية بأنه سيضمن عدم استخدام المملكة العربية السعودية للأسلحة الأمريكية في اليمن، حيث أدت الحرب المستمرة منذ سنوات في هذا البلد إلى انهيار البنية التحتية ومقتل آلاف المدنيين.

هل يمنعها؟

شكلت صفقات الأسلحة مع السعودية والإمارات موضع نقاش سياسي حاد حتى قبل الإعلان عن إعادة تقييمها، حيث أعرب بعض الديمقراطيين في الكونغرس عن أملهم الأربعاء الماضي في إلغاء المبيعات، حتى مع التقليل من أهمية المراجعة.

وبحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عارض الديمقراطيون في الكونغرس بشدة المبيعات بدافع الاشمئزاز من الدور السعودي والإماراتي في الحرب في اليمن، والتي تسببت في معاناة مدنية هائلة، لكنهم فشلوا في جذب الدعم الجمهوري الكافي لعرقلة الصفقات في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولكن بدأ العديد من الديمقراطيين في الضغط على الرئيس بايدن حتى قبل تنصيبه لوقف المبيعات.

وقال النائب الديمقراطي رو خانا، عضو لجنة القوات المسلحة والمنتقد الصريح لمبيعات الأسلحة إلى دول الخليج، على تويتر: "يمثل هذا (قرار التعليق) نهاية التناقض الأمريكي في مواجهة المعاناة الإنسانية غير المعقولة في اليمن. لم نعد نرضي الديكتاتوريين المتوحشين لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية. أخبار رائعة من بايدن".

ووافقه الرأي السيناتور الديمقراطي كريستوفر إس مورفي بالقول: "الأسلحة التي بعناها إلى السعودية والإمارات استخدمت لقتل أطفال المدارس، ونقلت إلى المليشيات المتطرفة، وأثارت سباق تسلح خطيراً في الشرق الأوسط. هذه هي الخطوة الصحيحة، حان الوقت الآن لإعادة (تقييم) علاقاتنا مع الحلفاء الخليجيين".

وعلى الرغم من ذلك، يرى دينيس روس المبعوث الأمريكي الأسبق للشرق الأوسط ومستشار معهد واشنطن للدراسات أن المراجعة لم تكن مفاجئة بل هي نموذجية للإدارة الجديدة.

وقال إن إدارة بايدن كانت حريصة على إظهار "أنها تأخذ مبيعات الأسلحة المتقدمة على محمل الجد وتريد النظر في الآثار المترتبة على هذه المبيعات، خاصة في مكان مثل الشرق الأوسط"، وفق ما نقلت عنه نيويورك تايمز.

لكن توقع روس أن الإدارة ستعطي الضوء الأخضر في نهاية المطاف للاتفاق مع الإمارات، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن بايدن أيد الاتفاق الدبلوماسي (التطبيع) مع إسرائيل الذي كانت صفقة الطائرات مرتبطة به.

وكان أحد مخاوف الكونغرس بشأن بيع طائرة F-35، المقاتلة الأمريكية الأكثر تقدماً، أنها يمكن أن تهدد التفوق العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط. لكن قالت تقارير عبرية مؤخراً إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يعارض الأمر في مقابل تحقيق رؤيته بشأن التطبيع مع المزيد من الدول العربية.