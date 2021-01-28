سياسة
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تركيا تتجه لفتح مركز لوجيستي في أمريكا لرفع حجم التبادل التجاري
مجلس المصدّرين الأتراك، يعلن اعتزام أنقرة افتتاح مركز لوجيستي في الولايات المتحدة الأمريكية، للمساهمة في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين. والمركز سيساهم في تحقيق هدف رفع التبادل التجاري بين أنقرة وواشنطن، إلى 100 مليار دولار.
تركيا تتجه لفتح مركز لوجيستي في أمريكا لرفع حجم التبادل التجاري
المركز اللوجيستي سيساهم في تحقيق هدف رفع التبادل التجاري بين أنقرة وواشنطن، إلى 100 مليار دولار / AA
28 يناير 2021

أعلن رئيس مجلس المصدّرين الأتراك، إسماعيل غولا، اعتزام أنقرة افتتاح مركز لوجيستي في الولايات المتحدة الأمريكية، للمساهمة في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف في كلمة له، الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال لقائه بممثلي قطاعات مختلفة في تركيا، أن المركز اللوجيستي سيساهم في تحقيق هدف رفع التبادل التجاري بين أنقرة وواشنطن، إلى 100 مليار دولار.

وأوضح أنهم أعدوا دراسة واسعة حول المركز اللوجيستي المزمع افتتاحه في الولايات المتحدة. وأكد على أهمية المركز المذكور من حيث إنعاش التبادل التجاري بين تركيا والولايات المتحدة.

وفيما يخص المنطقة التي سيُقام فيها المركز اللوجيستي، في الأراضي الأمريكية، قال "غولا" إنهم سيقومون بتحديد موقع المركز بحيث تستفيد منها جميع القطاعات التركية النشطة في الولايات المتحدة.

يُذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي السابق، دونالد ترمب، اتفقا عام 2018، على العمل من أجل الصعود بقيمة التبادل التجاري بين البلدين، إلى 100 مليار دولار أمريكي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والولايات المتحدة 20,64 مليار دولار، بحلول نهاية عام 2019، وفق معطيات وزارة التجارة التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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