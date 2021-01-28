قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تحتل المركز الثالث عالمياً في عدد مشاريع تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

جاء ذلك في كلمة الخميس، خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز مؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "تركيا في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين في عدد مشاريع تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا، حسب منظمة الصحة العالمية".

وأضاف أن 436 باحثاً تركياً يشرفون على 17 مشروعاً لتطوير لقاح مضادّ لكورونا، وذكر أن "3 من لقاحاتنا ضد كورونا الجاري العمل عليها، على وشك الدخول في مرحلة التجارب".​​​​​