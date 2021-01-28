سياسة
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فايزر وبيونتيك: لقاحنا فعَّال ضد سلالة كورونا الجديدة
أعلنت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية أن لقاحهما المشترك فعَّال ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا المنتشرة في بريطانيا وجنوب إفريقيا.
فايزر وبيونتيك: لقاحنا فعَّال ضد سلالة كورونا الجديدة
شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية تعلنان أن لقاحهما المشترك فعَّال ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا / Reuters
28 يناير 2021

أعلنت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانيةأن لقاحهما المشترك فعَّال ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا المنتشرة في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وأفادت الشركتان في بيان الخميس بأن فحوصات مشتركة بين فايزر وكلية الطب في جامعة "تكساس" أفضت إلى وجود "فوارق طفيفة" بين فيروس كورونا الأصلي والسلالة الجديدة المنتشرة في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وأشار البيان إلى أن هذه الفروقات لن تؤدي على الأرجح إلى انخفاض يذكر في فاعلية اللقاح.

وأكد البيان أن فايزر وبيونتيك تواصلان "مراقبة المتغيرات الناشئة ومستعدتان للاستجابة" في حال أثبتت السلالة الجديدة مقاومتها للقاح.

وحسب موقع "وورلدومتر" تجاوز عدد المصابين بكورونا 101 مليون و535 ألفاً، توفي منهم مليونان و186 ألفاً و716، فيما تعافى أكثر من 73 مليوناً و447 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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