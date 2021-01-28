أعلنت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانيةأن لقاحهما المشترك فعَّال ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا المنتشرة في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وأفادت الشركتان في بيان الخميس بأن فحوصات مشتركة بين فايزر وكلية الطب في جامعة "تكساس" أفضت إلى وجود "فوارق طفيفة" بين فيروس كورونا الأصلي والسلالة الجديدة المنتشرة في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وأشار البيان إلى أن هذه الفروقات لن تؤدي على الأرجح إلى انخفاض يذكر في فاعلية اللقاح.

وأكد البيان أن فايزر وبيونتيك تواصلان "مراقبة المتغيرات الناشئة ومستعدتان للاستجابة" في حال أثبتت السلالة الجديدة مقاومتها للقاح.

وحسب موقع "وورلدومتر" تجاوز عدد المصابين بكورونا 101 مليون و535 ألفاً، توفي منهم مليونان و186 ألفاً و716، فيما تعافى أكثر من 73 مليوناً و447 ألفاً.