سياسة
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"بودن" التركية: طاقم السفينة المختطفة في خليج غينيا بصحة جيدة
قالت شركة "بودن" التركية للشحن إن أفراد طاقم سفينتها الـ15 المختطفين قبالة سواحل "سان تومي" يتمتعون بصحة جيدة وغير مصابين.
"بودن" التركية: طاقم السفينة المختطفة في خليج غينيا بصحة جيدة
 تعرضت سفينة الشحن "موزارت" لهجوم قراصنة أثناء إبحارها في خليج غينيا في 23 يناير/كانون الثاني الجاري / Others
28 يناير 2021

أعلنت شركة "بودن" التركية للشحن التواصل مع طاقم سفينتها "موزارت" المختطفين عقب هجوم تعرضت له السفينة أثناء إبحارها في خليج غينيا قبالة سواحل نيجيريا في 23 يناير/كانون الثاني الحالي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الشركة الخميس، أكدت فيه أن أفراد طاقم السفينة الـ15 المختطفين قبالة سواحل "سان تومي" يتمتعون بصحة جيدة وغير مصابين.

وشددت على أنها ستواصل بذل كل الجهود من أجل ضمان الإفراج عن الطاقم المختطفين بأسرع وقت.

وفي 23 يناير/كانون الثاني الجاري تعرضت سفينة الشحن "موزارت" لهجوم قراصنة أثناء إبحارها في خليج غينيا.

واختطف المهاجمون 15 من أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 19، فيما قتل أحدهم (يحمل الجنسية الأذربيجانية) وعاد 3 من الطاقم مع السفينة إلى الغابون. ​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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