سياسة
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ظريف يغرد بالعربية حول الأمن الإقليمي ومتابعون يتهمونه بالكذب
رد عدد من المتابعين في موقع تويتر على تغريدة باللغة العربية لوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف حول انفتاح طهران على التعاون لتحقيق الأمن الإقليمي، واتهموا الوزير بالكذب إذا ما قورن سلوك إيران على الأرض في المنطقة العربية.
ظريف يغرد بالعربية حول الأمن الإقليمي ومتابعون يتهمونه بالكذب
وزير الخارجية الإيراني يغرد بالعربية ويوجه رسالة إلى دول المنطقة / AP
28 يناير 2021

وجَّه وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف رسالة باللغة العربية إلى "جيران إيران" عبر حسابه في موقع تويتر مساء الخميس، مطالباً بالتعاون لتحقيق الأمن الإقليمي حسب قوله.

وقال ظريف في تغريدته: "جیراننا الكرام، الفرصة متاحه أمامنا لنعيد التأمل في قضية الأمن الإقليمي. كما نعلم فمثل هذا الأمن لا يمكن شراؤه بالمال وتحقيقه عبر تكديس السلاح". ويبدو أن ظريف يقصد صفقات السلاح التي تبرمها دول الخليج مع واشنطن.

وأضاف الوزير الإيراني أن السبيل الوحيد لإرساء الأمن والاستقرار هو التعاون الإقليمي الواسع بين دول المنطقة. وأبدى ظريف استعداد بلاده الدائم حسب قوله لتفعيل مثل هذا التعاون.

إلا أن متابعين على موقع تويتر اتهموا الوزير الإيراني بالكذب، وحمَّلوا طهران مسؤولية انعدام الأمن في المنطقة بتدخُّلها وسيطرتها على عواصم عربية.

وتتزامن تغريدة الوزير الإيراني مع التصريحات والتهديدات المتبادلة حول مصير الاتفاق النووي مع واشنطن، بعد استلام إدارة بايدن زمام الحكم في أمريكا. وأيضاً بعد قرار إدارة بايدن تعليق صفقة بيع الإمارات مقاتلات F-35 مؤقتاً لإعادة التقييم.

مصدر:TRT عربي
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