دعا مجلس الأمن القومي التركي، الأطراف الدولية الفاعلة للوفاء بمسؤولياتها في إنهاء وجود التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق.

جاء ذلك في بيان للمجلس عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة الخميس.

وقال البيان: "ندعو الفاعلين الدوليين للإيفاء بمسؤولياتهم في إنهاء وجود المنظمات الإرهابية في الدول المجاورة لتركيا من الجنوب".

وفي ما يتعلق بشرق المتوسط، أكد البيان "على عزم تركيا حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي في بحري إيجة والمتوسط وجزيرة قبرص".

من جهة أخرى، أدان البيان "الأعمال الإرهابية في الصومال ومناطق أخرى من إفريقيا وغيرها" وأكد على "مواصلة تركيا الوفاء بالتزاماتها تجاه السلام".