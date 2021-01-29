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تركيا تدعو الأطراف الدولية الفاعلة لإنهاء وجود التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، والرئاسة التونسية توضح ملابسات الظرف المشبوه الذي تسبب بالعمى لمديرة الديوان الرئاسي.

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تركيا تدعو الأطراف الدولية الفاعلة لإنهاء وجود التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق

دعا مجلس الأمن القومي التركي، الأطراف الدولية الفاعلة للوفاء بمسؤولياتها في إنهاء وجود التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق. [TRT عربي]

جاء ذلك في بيان للمجلس عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة الخميس. [TRT عربي]

وقال البيان: "ندعو الفاعلين الدوليين للإيفاء بمسؤولياتهم في إنهاء وجود المنظمات الإرهابية في الدول المجاورة لتركيا من الجنوب". [TRT عربي]

وفي ما يتعلق بشرق المتوسط، أكد البيان "عزم تركيا حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي في بحري إيجه والمتوسط وجزيرة قبرص". [TRT عربي]

تسبب بالعمى لمديرة الديوان.. الرئاسة التونسية توضح ملابسات الظرف المشبوه

أعلنت الرئاسة التونسية أنها تلقت ظرفاً فارغاً يوم الاثنين الماضي تسبب في حالة من الإغماء لمديرة الديوان الرئاسي عندما فتحته، وموظف آخر بدرجة أقل من الإغماء، من دون أي أذى للرئيس قيس سعيد. [TRT عربي]

وقالت الرئاسة التونسية في منشور على الصفحة الرسمية في فيسبوك الخميس إنها تلقَّت يوم الاثنين 25 يناير/كانون الثاني الجاري نحو الخامسة مساء بريداً خاصاً موجهاً إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل. [TRT عربي]