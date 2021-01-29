سياسة
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لقاحات كورونا.. الشحنة الثانية من اللقاح الصيني تصل إلى تركيا
تسلمت تركيا، فجر الجمعة، الدفعة الثانية من ثاني شحنات اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا، والتي جاءت دفعتها الأولى الاثنين الماضي، وبلغت 6.5 مليون جرعة، حسب ما أعلنه وزير الصحة.
لقاحات كورونا.. الشحنة الثانية من اللقاح الصيني تصل إلى تركيا
شخنة لقاح كورونا الصيني الثانية تبلغ 10 ملايين جرعة / AA
29 يناير 2021

تسلمت تركيا، فجر الجمعة، الدفعة الثانية من ثاني شحنات اللقاح (10 ملايين جرعة) الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي جاءت دفعتها الأولى الاثنين الماضي، وبلغت 6.5 ملايين جرعة.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، الجمعة، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، والتي ذكّر فيها بأن الدفعة الأولى من ثاني شحنة كانت قد وصلت البلاد يوم الاثنين 25 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال قوجه في تغريدته: "صباح اليوم تصل إلى تركيا الدفعة الثانية من ثاني شحنات اللقاح الصيني لبلادنا، على أن يتواصل قدوم الشحنات التالية وفقاً للجدول الزمني الموضوع لتوريدها".

وأطلقت تركيا حملة التطعيم بلقاح "كورونافاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا في 14 يناير/كانون الثاني، انطلاقاً من العاملين بالقطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيجري تطعيمها.

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصلت الشحنة الأولى من اللقاح الصيني على متن طائرة للخطوط الجوية التركية.

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحَين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، فيما توا صل جهودها لتطوير لقاح محلي.

وكان قوجه قد أعلن توقيع عقد مع الصين لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح الخامل الذي أنتجته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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