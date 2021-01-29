أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو انطلاق أول قطار للصادرات من تركيا إلى روسيا، صباح الجمعة.

وقال الوزير عبر حسابه على تويتر إن القطار سينطلق من محطة قطارات العاصمة أنقرة، الجمعة في تمام الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وكشف الوزير أن القطار سينقل على متنه بضائع ومنتجات تركية وسيقطع مسافة تصل إلى 4650 كلم، حتى يصل إلى العاصمة الروسية موسكو.

وكانت وزارة النقل والبنية التحتية التركية قد أشارت في بيان لها، الخميس، إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب النجاح الذي حققه قطار الصادرات التركي إلى الصين، أواخر العام الماضي.ومن المقرر أن يمرّ قطار الصادرات بعد انطلاقه من أنقرة، بالأراضي الجورجية، ثم الأذربيجانية قبل وصوله إلى العاصمة الروسية موسكو.قطار الصادرات التركي المكوّن من 15 عربة، سيقطع المسافة بين أنقرة وموسكو، خلال 8 أيام، حاملاً على متنه ما يزيد على 3 آلاف من البضائع المنزلية.وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصل أول قطار بضائع انطلق من تركيا إلى الصين، بعد رحلة بدأت في الرابع من الشهر ذاته، قاطعاً مسافة 8693 كيلومتراً في غضون 12 يوماً.وعبر القطار قارتي أوروبا وآسيا، وبحري مرمرة وقزوين، ودول تركيا، جورجيا، أذربيجان، كازاخستان، وأخيراً الصين.

وفي تصريحات منفصلة، أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي، أنّ بلاده باتت أهم موقع استراتيجي في طريق الحرير الحديدي.

جاء ذلك في حفل أقيم بمناسبة إرسال أول شحنة بضائع عبر السكك الحديدية إلى روسيا وأول شحنة من معدن البورن إلى الصين.

وأكد وزير النقل، أنّ تركيا باتت حلقة وصل بين أوروبا والشرق الأقصى في النقل، من خلال إنشاء شبكة متطورة من السكك الحديدية في كافة أنحاء البلاد.

وأشار إلى أنّ زمن الشحن بين الصين وتركيا انخفض من شهر إلى 12 يوما، قائلاً: "وبفضل مشروع العصر مرمراي (نفق القطار بين آسيا وأوروبا في إسطنبول) انخفض زمن شحن البضائع من أقصى آسيا إلى أوروبا الغربية إلى 18 يوما".