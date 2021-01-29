سياسة
3 دقيقة قراءة
بعد الصين.. أول قطار تصدير تركي إلى روسيا
قال وزير النقل التركي إن القطار سينطلق من محطة قطارات العاصمة أنقرة، الجمعة في تمام الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي. وكشف الوزير أن القطار سينقل على متنه بضائع ومنتجات تركية وسيقطع مسافة تصل إلى 4650 كلم، حتى يصل إلى العاصمة الروسية موسكو.
بعد الصين.. أول قطار تصدير تركي إلى روسيا
من المقرر أن يمرّ قطار الصادرات بعد انطلاقه من أنقرة بالأراضي الجورجية ثم الأذربيجانية قبل وصوله إلى العاصمة الروسية  / AA
29 يناير 2021

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو انطلاق أول قطار للصادرات من تركيا إلى روسيا، صباح الجمعة.

وقال الوزير عبر حسابه على تويتر إن القطار سينطلق من محطة قطارات العاصمة أنقرة، الجمعة في تمام الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وكشف الوزير أن القطار سينقل على متنه بضائع ومنتجات تركية وسيقطع مسافة تصل إلى 4650 كلم، حتى يصل إلى العاصمة الروسية موسكو.

وكانت وزارة النقل والبنية التحتية التركية قد أشارت في بيان لها، الخميس، إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب النجاح الذي حققه قطار الصادرات التركي إلى الصين، أواخر العام الماضي.ومن المقرر أن يمرّ قطار الصادرات بعد انطلاقه من أنقرة، بالأراضي الجورجية، ثم الأذربيجانية قبل وصوله إلى العاصمة الروسية موسكو.قطار الصادرات التركي المكوّن من 15 عربة، سيقطع المسافة بين أنقرة وموسكو، خلال 8 أيام، حاملاً على متنه ما يزيد على 3 آلاف من البضائع المنزلية.وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصل أول قطار بضائع انطلق من تركيا إلى الصين، بعد رحلة بدأت في الرابع من الشهر ذاته، قاطعاً مسافة 8693 كيلومتراً في غضون 12 يوماً.وعبر القطار قارتي أوروبا وآسيا، وبحري مرمرة وقزوين، ودول تركيا، جورجيا، أذربيجان، كازاخستان، وأخيراً الصين.

وفي تصريحات منفصلة، أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي، أنّ بلاده باتت أهم موقع استراتيجي في طريق الحرير الحديدي.

جاء ذلك في حفل أقيم بمناسبة إرسال أول شحنة بضائع عبر السكك الحديدية إلى روسيا وأول شحنة من معدن البورن إلى الصين.

وأكد وزير النقل، أنّ تركيا باتت حلقة وصل بين أوروبا والشرق الأقصى في النقل، من خلال إنشاء شبكة متطورة من السكك الحديدية في كافة أنحاء البلاد.

وأشار إلى أنّ زمن الشحن بين الصين وتركيا انخفض من شهر إلى 12 يوما، قائلاً: "وبفضل مشروع العصر مرمراي (نفق القطار بين آسيا وأوروبا في إسطنبول) انخفض زمن شحن البضائع من أقصى آسيا إلى أوروبا الغربية إلى 18 يوما".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us