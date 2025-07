"إنني أعلم جميع الحيل المستخدمة في صناعة الأفلام، ولكن ينقصني ما يطلق عليه النقاد الجوهر أو المضمون".

يوجه عابد Abed Nadir كلامه إلى البروفيسور هيكي Buzz Hickey في الموسم الأخير لمسلسل Community. نعلم أن عابد هو طالب شاب من أصل عربي في الجامعة ويبدو لنا أنه مصاب بدرجة من التوحد، قد تكون متلازمة أسبرجر Asperger syndrome. يقدم المسلسل عابد بوصفه مهتم بصناعة الأفلام، وهو غير قادر على التمييز بين العالم الواقعي وعالم المسلسلات والأفلام، لذلك نشاهد عابد يحاول باستمرار فهم سلوكيات أصدقائه في إطار عمل سينمائي كأنهم يمثلون في مسلسل أو فيلم وليسوا شخصيات حقيقية، وإذ إننا نتحدث عن مسلسل فعلياً فيمكننا إذاً فهم عابد بوصفه صوت كاتب العمل، كأننا نشاهد الكاتب يحاول فهم وتحليل الأحداث من خلال شخصية عابد.

يمكننا أن نفهم إذاً أن دان هارمون Dan Harmon منتج المسلسل وكاتبه يقول هذه الجملة على لسانه شخصياً وليس مجرد جملة لأحد شخصيات المسلسل، وفي واقع الأمر يشي الأسلوب المستخدم في إنتاج المسلسل بأن هذه الجملة توصف بالضبط ما يشعر به دان هارمون ذاته، بل إنه لم يكتف بذكر هذه الفكرة بل كررها وأعاد ذكرها لعدد من المرات خلال حلقات المسلسل في مناسبات عدة.

في حلقة سابقة أهدى جفري Jeffery عابد نسخة مقلدة عن محفظة في مشهد شهير في فيلم Pulp fiction لمخرج عابد المفضل كوينتن تارانتينو Quentin tarantino إلا أن عابد الذي كان يقلد دور أندريه Andre في فيلم عشائي مع أندري My Dinner with Andre رد عليه قائلاً إنه غير مهتم بالإحالة إلى الفيلم، بل إنه لم يعد مهتماً بالإحالة إلى أشكال الثقافة الشعبية، لقد أدرك عابد أنه يجب أن يتغير قائلاً: "أتعلم ماذا كنت قبل ذلك؟ لقد كنت كتلك المحفظة. على السطح أنا مجرد إحالات إلى بعض الهراء السينمائي لكنني من الداخل فارغ تماماً". ما يشير إليه دان هارمون بالداخل الفارغ هو ذاته افتقاره إلى المضمون الذي ذكره في المقتطف السابق.

الشبح والقشرة

يتميز أي عمل إبداعي بعنصرين رئيسين هما الهيكل والمضمون، ويمكن سحب هذين العنصرين على كل أشكال الأعمال الإبداعية المختلفة كالرواية والغناء والرسم والنحت والتصميم المعماري، إلخ. هيكل الأغنية هو صوت المطرب والآلات الموسيقية وتتابع النوتات الموسيقية وهكذا أما المضمون فهو المعنى الذي يصل باستخدام هذه الأدوات، هذا المعنى يمكنه أن يصل باستخدام تتابع محدد لنوتات معينة يمكنها أن تثير شعوراً بالسعادة أو الحزن أو باستخدام كلمات تؤدي ذات الغرض. كذلك نجد ذلك في اللوحات الفنية أو التصوير والهيكل في تلك الحالة يكون الألوان وتكوين الصورة وتناسب العلاقات بين العناصر في داخلها بينما يكون المضمون هو المعنى الذي يرغب المصور في إثارته لدى المتلقي.

لم تكن نهاية العقد الأول وبداية الثاني من هذا القرن فترة مميزة على مستوى إنتاج مسلسلات كوميديا الموقف الأمريكية، فقد انتهى عدد من المسلسلات الشهيرة بينما تعثرت المحاولات الجديدة في إيجاد جماهيرية كبيرة هكذا تربع على العرش مسلسلات How I met your mother و the big bang theory، وهي مسلسلات تعتمد بشكل رئيسي على تبني الهيكل التقليدي لمسلسلات كوميديا الموقف مثل Friends و cheers ثم تعديلها وتطويعها وربما تطوير بعض الجوانب لخدمة محتوى جديد، ما يعني أن مضمون هذه المسلسلات متشابه إلى حد كبير وكذلك يتشابه هيكلها بشكل كبير، وتكون النتيجة هي إعادة إنتاج لما هو مألوف بالفعل، وهو ما يقدم حلّاً ممتازاً لمنتج العمل الذي لا يضطر إلى المخاطرة في هذه الحالة هكذا يضمن حداً أدنى من الجماهرية. لم يكن هارمون راضياً عن ذلك، لذلك يقول في إحدى محاوراته إنه يمثل عبئاً على المستثمرين، فعلى الرغم من موهبته ومهاراته الواضحة فإن رغبته في المخاطرة وعدم التزامه ما هو تقليدي دون أن يسائله لا تعتبر أسلوباً مريحاً للمستثمر.

الأول

يأتي مسلسل Community في هذا السياق ليقدم نقداً. يرى المسلسل أن هناك مشكلة ما لكن لا يعلم ما الحل، وكما هو متوقع يلجأ المسلسل إلى التجربة والتحليل والفهم. نحن نعلم أن عابد هو صوت المنتج في المسلسل، وهو أيضاً أحد الأبطال الرئيسة، هكذا تبدأ التجارب مع أول عناصر الرواية وإنتاج السينما: البطل.

يمهد لنا هارمون شخصية عابد بأسلوب فكاهي، فهو يحاول تعلم وممارسة صناعة الأفلام، وعندما يكتشف الأصدقاء الموقع الذي ينشر عليه أفلامه يجدون أنه ينتج أفلاماً أبطالها يمثلونهم ويقدم فيها أحداثاً مطابقة لما يفعلونه قبل حتى أن يقوموا به، وبينما يعتقد الأصدقاء أن هذا أمر غير طبيعي، يفسر لنا عابد أنه يفهم الشخصيات ونمط سلوكها كجزء من عمله.

هكذا تصبح الأحداث التي ستحدث لهم مستقبلاً متوقعة، فهو لا يتنبأ بالمستقبل وإنما يكتب قصة شخص يتصرف بنمط معين. يشرح لنا عابد عناصر المشاهد، كأننا نستمع إلى تعليق المخرج، فيوضح لنا لم لا نشعر في حالة جيف Jeff و بريتا Britta بذات الشعور الذي نشعر به تجاه روس Ross ورايتشل Rachel في Friends. ويجيب عن تساؤلنا عن سبب وجود شخصية بيرس Pierce ولم يضر غيابها عن المسلسل به رغم كونها شخصية غير محبوبة. بل إن عابد هو البطل الرئيسي لحلقة تعتمد فكرتها على محاولاته لإنتاج فيلم عن السيد المسيح بعدما طلبت منه المسيحية المتدينة شيرلي أن يقوم بذلك، لكن عابد يرفض قائلاً إنه ليس مبشراً بل هو مجرد قاصّ، يفهم البشر ويحكي القصص.

الثاني

بينما يتلاعب هارمون ببطله عابد متأرجحاً بين كونه بطلاً للمسلسل وكونه صوته الخاص، يقوم أيضاً بالتلاعب بعنصر آخر: الحائط الرابع.

يقوم عابد باستمرار بهدم الحائط الرابع للوصول إلى الجمهور. الحائط الرابع هو اصطلاح مسرحي بالأساس، في المسرح يحاط الممثلون بثلاثة حوائط عن يمينهم ويسارهم ومن خلفهم فيما يبقى الجزء الفاصل بين المسرح والجمهور فارغاً فهذه هي المساحة التي يشاهد من خلال الجمهور العمل المسرحي، هكذا يجب على الممثلين أن يتخيلوا حائطاً رابعاً يفصلهم عن الجمهور كي يمكنهم الانفصال عن حقيقة كونهم يمثلون عملاً متخيلاً.

الحائط الرابع هو العنصر الذي يفصل بين الواقع الذي يتكون من مشاهد يشاهد عملاً فنياً وبين العالم المتخيل الذي تقع فيه الأحداث ذاتها، في هذا العالم تتغير القواعد، فيمكننا أن نشاهد أشخاصاً يطيرون وحيوانات تتحدث وبشراً لديهم قدرات خارقة إلخ. يقوم عابد بهدم هذا الحائط المتخيل بشكل متكرر حتى يصل إلى الجمهور ويحدثهم بشكل مباشر، لكنه لا يقوم بذلك بشكل مباشر كأنه يلقى محاضرة، بل يقوم به كجزء من شخصيته التي تحب صناعة الأفلام ولا تستطيع التمييز بين الواقعي والمتخيل، فقد صممت الشخصية بحيث يكون الهدم المتكرر للحائط الرابع جزءاً من تكوينها. على الجانب الآخر احتفظ هارمون لنفسه بحق هدم الحائط الرابع مباشرة من خلال كتابة رسائل خفية للمشاهدين على سبورة بيضاء معلقة على الحائط خلف الأبطال.

الثالث

إذا تخيلنا وجود الحائط فعلاً فسيظهر لنا فكرة مثيرة أخرى، هي ما يعلمه المشاهدون. أشار ألفريد هيتشكوك إلى هذه الفكرة سابقاً بمثال شهير: تخيل أن الأحداث في المسلسل تفترض وجود قنبلة مختفية عن الأبطال. ستنفجر القنبلة فجأة ليُفاجأ الجميع بطبيعة الحال حيث لا يعلم بوجودها أحد. لكن الفارق يكمن في المشاهدين، إن علم المشاهدون بوجودها فسيخلق هذا جواً من التوتر والترقب الذي لن يحدث إن لم يعلموا بوجودها، هكذا يرى المشاهدون القنبلة من خلال الحائط الرابع فيما لا يعلم عنها شخصيات المسلسل شيئاً.

سيقوم دان هارمون باستغلال هذه الفكرة والتلاعب بها، لكنه لن يوظفها بشكل درامي مباشر ولكنه سيقدم درساً تحليلياً كعادته من خلال تقديم حلقة تعرض سبعة سيناريوهات مختلفة لنفس الأحداث مع تغييرات طفيفة لكل شخصية.

أحد هذه التغييرات هو أننا سنعلم في السيناريو الأول أن آني Annie تحمل في حقيبتها مسدساً، سيُشيع هذا حالة من التوتر بين أبطال المسلسل، وحالة من الترقب لدى الجمهور. سينتهي هذا السيناريو دون أن تتوافر فرصة لاستخدامه أو لفهم لمَ تحمله آني.

في هذا السيناريو يعلم الجمهور والممثلون بوجود المسدس، ويترتب على ذلك شعور طفيف من الترقب. لكن مع بداية سيناريو آخر يعلم الجمهور مسبقاً بوجود المسدس بسبب عرضه في السيناريو السابق، لكن الأبطال لا يعلمون بوجوده، هكذا لا يشعر الأبطال بشىء، فهم لا يعلمون بوجود المسدس أصلاً، فيما يزداد شعور المتفرج بالترقب، وقد يضاف إليه شعور بالتوتر من حدوث جريمة غير متوقعة، حتى ينتهى هذا السيناريو دون أن تتاح فرصة لاستخدامه أو لفهم سبب وجوده. في سيناريو لاحق سيعلم الأبطال سبب وجود المسدس، وهو أن آني تحمله بشكل طبيعي لأنها تقطن حيّاً خطيراً. ما يعلمه الجمهور في هذه الحالة أن المسدس ليس مصدراً للتوتر وغير مهم في سياق الأحداث. تعرض هذه السيناريوهات السبعة نماذج متباينة تختلف في تفاصيلها ومن ثم يختلف وقعها على المتفرج وعلى نهاية الأحداث بين نهاية سعيدة وحزينة، إلخ، هكذا تنتهي الحلقة بالسيناريو الأكثر سعادة أو السيناريو المثالي، الذي لا يعلم فيه الأبطال شيئاً عن وجود المسدس، ومن ثم يتراقصون معاً في سعادة فيما يجلس الجمهور مسترخياً لأنه يعلم أن المسدس غير مؤثّر في الأحداث.

الرابع

تكشف هذه الحلقة عنصراً مركزياً آخر، هو السببية. تتميز هذه الحلقة بحبكة بسيطة للغاية، لقد وصل عامل توصيل الطعام ويريد الأصدقاء تحديد من منهم سيذهب لتسلُّم الطعام منه. يستخدم جيف القرعة لاختيار هذا الشخص، هكذا تتيح هذه الحبكة مبرراً للتلاعب بالسببية، فباختلاف شخص واحد تختلف العلاقات بين الستة الباقين ليتكون لنا سبع قصص مختلفة.

تتميز جميع هذه القصص بذات الحبكة ونفس الهيكل الدرامي، لكن تتابع السببية الذي قد تختلف فيه تفاصيل دقيقة للغاية يؤدّي في النهاية إلى منتج مختلف تماماً في ما يُعرف بنظرية الفوضى. أحد التطبيقات الشهيرة لهذه النظرية هو ما يطلق عليه أثر الفراشة، وهي فرضية نظرية تقول إن نمط حركة الهواء الذي تنتجه الفراشات من حولها في أوروبا قد يؤدي بتضاعفه على مسافات بعيدة إلى أعاصير في أمريكا.

تجعلنا هذه الفرضية نفهم أن فارقاً طفيفاً للغاية في بداية أي حدث يتضاعف بمرور الوقت أو عبر المسافات ليتحول إلى حدث مختلف تماماً، وقد أطلق هارمون على هذه الحلقة اسم "نظرية فوضى علاجية" Remedial Chaos Theory لعرضها لعدد مختلف من النماذج، مختبراً كيف تؤثر هذه المتغيرات الطفيفة في مجرى الأحداث حتى تصل بها إلى أفضل سيناريو ممكن. تتجاوز هذه الحلقة إذاً عنصر الحبكة بوصفه عنصراً مركزياً في الكتابة، لتكشف عما يقود الحبكة ذاتها وهو التتابع السببي للأحداث.

ليس الأخير

استخدام حلقة "نظرية فوضى علاجية" لحبكة تعتمد بشكل أساسي على القرعة أي الحظ أعطى هارمون المرونة الكافية للتلاعب وتقديم سببية مرنة، ولكن لتحليل ودراسة عنصر آخر يقدّم هارمون سببية صلبة حتى يعطي الفرصة لنفسه للتلاعب وتجربة عنصر آخر من عناصر صناعة الأفلام هو الأسلوب style.

الأسلوب الذي تعالج به القصة على الرغم مما يبدو عليه أنه مجرد مسألة شكلية فإنه يفرض أدواته على القصة. نشاهد ذلك في حلقة "كريسماس عابد غير القابل للتحكم" Abed's uncontrollable christmas، يقدم هارمون في هذه الحلقة حبكة بسيطة أيضاً لكنها تعتمد على سببية صلبة، أي إن المقدمات لا تؤدي بدرجة كبيرة إلى احتمالات متعددة للنتائج. في هذه الحلقة يحاول عابد الهرب من الواقع بسبب غياب والدته عن الاحتفال بالكريسماس وعدم قدرته على مواكبة هذا التغيير، ينطلق عابد في رحلة معروضة بتقنية وقف الحركة Stop Motion.

تتيح هذه التقنية عالماً خيالياً يمكن التلاعب بقواعده، كأن يقوم عابد بتحويل الشخصيات إلى نماذج كاريكاتيرية من شخصياتهم، على الرغم من وضوح هذا منذ بداية الحلقة، لكن هارمون لا يتوقف عن استغلال ما يتيحه له هذا الأسلوب بشكل مباشر، بل يعطينا تلميحاً مباشراً عما يحدث كعادته. يحاول دكتور التحليل النفسي التحدث مع عابد في أثناء رحلته فيما يحاول عابد التهرب منه بشكل مستمر، وينتهي بهما المطاف في قطار متحرك، لكن عابد يهرب منه من خلال تسلق القطار إلى سطحه، فيما يخاف الدكتور من اللحاق به. هكذا يتوقف الدكتور قليلاً ويقول: "حسنٌ، ألسنا معروضين بتقنية وقف الحركة، إذا يمكنني أن أنتقل آنياً في المكان، لا يجب أن ألتزم التسلق"، ويقرر بعدها أن يختفي من داخل عربة القطار ليظهر مباشرة على سطحه.

ليست هذه العناصر هي العناصر الوحيدة لكتابة قصة ولا صناعة فيلم، وهي بالتبعية ليست العناصر الوحيدة التي استخدمها هارمون في مسلسله، بل هي مجرد أمثلة من عدد ضخم من العناصر التي لم يترك هارمون أيّاً منها دون إجراء عدد من التجارب المرحة في استخدامها وتوظيفها بأشكال مختلفة، ما قدمه هارمون في مسلسل Community هو تلاعب شديد المهارة والذكاء بكل ما يمكنه أن يساهم في تشكيل هيكل أي عمل فني، بل إنه من الممكن أن نطلق على مسلسله كما ذكر هو ساخراً خلال المسلسل على لسان عابد "عمل سينمائي موجَّه إلى صناع السينما".

مع كل هذه التجارب التي أجراها هارمون يعترف بحزن أنه على الرغم من إدراكه وإتقانه جميع الحيل السينمائية، "ينقصني ما يطلق عليه النقاد الجوهر أو المضمون".قد يكون هذا صحيحاً، بل قد يكون هذا هو الرأي الغالب بين مشاهدي المسلسل، فالمسلسل لم يحظَ بجماهيرية وشعبية ضخمة كتلك التي تحظى بها أعمال أكثر تقليدية، لكننا نرى أن المسلسل لا يخلو من المضمون، فالمضمون الذي يطرحه هارمون هو صناعة السينما ذاتها.