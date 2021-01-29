سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا وإيران تدعوان واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن طهران
أعرب وزير الخارجية التركي عن أمله في عودة واشنطن في ظلّ الإدارة الأمريكية الجديدة، إلى الاتفاق النووي مع إيران، وقال جاوش أوغلو: "نأمل عودة إدارة جو بايدن إلى الاتفاق النووي ورفع إجراءات الحصار عن إيران الشقيقة".
تركيا وإيران تدعوان واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن طهران
قال جواد ظريف إن طهران لن تقبل مطالبة الولايات المتحدة بالعدول عن تسريع برنامجها النووي / Others
29 يناير 2021

أكدت تركيا وإيران ضرورة رفع العقوبات الأمريكية عن طهران، وعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة دونالد ترمب عام 2018.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك الجمعة، عقده وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في إسطنبول.

وقال ظريف إن طهران لن تقبل مطالبة الولايات المتحدة بالعدول عن تسريع برنامجها النووي قبل أن ترفع واشنطن العقوبات.

وأوضح أن تعاون بلاده مع تركيا في القوقاز، سيكون مفيداً للغاية لدول المنطقة، مضيفاً أن "مجالات التعاون الإيراني-التركي الواسعة ستتعمق مع اتخاذ واشنطن موقفاً أكثر عقلانية".

بدوره أعرب وزير الخارجية التركي عن أمله في عودة واشنطن في ظلّ الإدارة الأمريكية الجديدة، إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وقال جاوش أوغلو: "نأمل عودة إدارة جو بايدن إلى الاتفاق النووي ورفع إجراءات الحصار عن إيران الشقيقة".

وفي سياق منفصل تَطرَّق جاوش أوغلو إلى قضية البحارة الأتراك المختطَفين في خليج غينيا، ولفت إلى تلقّيه معلومات تفيد بأن البحارة بخير، مضيفاً: "سنعلن أنباءً سارة قريباً".

والسبت الماضي تعرضت سفينة شحن تشغّلها شركة تركية وترفع علم ليبيريا، لهجوم قراصنة في أثناء إبحارها في خليج غينيا قبالة سواحل نيجيريا.

واختطف المهاجمون 15 من أفراد طاقم السفينة البالغ عدده 19، فيما قُتل أحدهم الذي يحمل الجنسية الأذربيجانية، وعاد ثلاثة من الطاقم مع السفينة إلى الغابون.

واستنفرت تركيا جميع سفاراتها في غرب القارة الإفريقية، لإنقاذ طاقم السفينة المختطَف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us