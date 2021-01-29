سياسة
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2020 تشهد تسجيل اقتصاد فرنسا أكبر ركود منذ الحرب العالمية الثانية
أكّد المعهد الوطني للإحصاء في فرنسا، في تقديرات أولية، تضرُّر الاقتصاد الفرنسي بسبب أزمة فيروس كورونا، مسجلاً ركوداً كبيراً عام 2020، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8.3%، في سابقة لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية.
2020 تشهد تسجيل اقتصاد فرنسا أكبر ركود منذ الحرب العالمية الثانية
كانت وكالة بلومبرغ قالت إن الاقتصاد الفرنسي يمرّ بمرحلة غامضة، بسبب ضبابية قرارات حكومة إيمانويل ماكرون / AP
29 يناير 2021

سجّل الاقتصاد الفرنسي ركوداً كبيراً عام 2020 جراء أزمة تفشي وباء كورونا، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8.3%، حسب تقديرات أولية نشرها الجمعة المعهد الوطني للإحصاء.

وكان المعهد يتوقع في الأصل تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة تقارب 9%، إلا أن الاقتصاد الفرنسي صمد بشكل أفضل من المتوقع خلال الإغلاق الذي فُرض في الخريف، مع تراجع الناتج بنسبة 1.3% في الفصل الأخير من العام.

وأشار المعهد إلى أنه خلال الإغلاق الثاني كان تراجع النشاط "أكثر اعتدالاً بكثير من تراجعه المسجَّل خلال الإغلاق الأول بين مارس/آذار ومايو/أيار 2020"، وفي الفصل الأخير من العام تراجع إجمالي الناتج الداخلي "بنسبة 5% عن مستواه المسجّل قبل عام".

وبعد تسجيل نموّ بـ1.5% عام 2019، وهو من بين الأعلى في منطقة اليورو، سجّلت فرنسا في 2020 ركوداً قياسياً منذ الحرب العالمية الثانية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتُرجمت أزمة وباء كورونا التي دفعت الحكومة إلى وقف أو تقليص النشاط الاقتصادي بشدة للحدّ من ارتفاع عدد الإصابات، خصوصاً من خلال انهيار استهلاك الأسر بنسبة 7.1% على مجمل العام.

وسجّل الاستثمار تراجعاً بنسبة 9% وكذلك الصادرات بنسبة 16.7% والواردات بـ11.6%، خلال الأزمة التي تسببت في اضطراب كبير في المبادلات التجارية.

وكانت وكالة بلومبرغ قالت في وقت سابق، إن الاقتصاد الفرنسي يمر بمرحلة غامضة، بسبب ضبابية قرارات حكومة إيمانويل ماكرون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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