أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أنّ شحن البضائع التركية إلى الصين انخفض من 45-60 يوماً عبر البحر إلى 15-20 يوماً عبر السكك الحديدية.

جاء ذلك في حفل أقيم الجمعة، بمناسبة إرسال أول شحنة من معدن البورن إلى الصين بواسطة القطار، وبمشاركة وزير النقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو.

وأشار دونماز إلى أن الصادرات التركية، باتت تصل إلى 190 دولة حول العالم، وتشكل نسبة صادرات المناجم من إجمالي الصادرات 2.75%.

وأشار إلى أن تركيا في عام 2020 صدّرت 1.73 مليون طن من معدن البورن، وحافظت على مركزها كأكبر مُصدّر للمعدن، حيث تسد تركيا وحدها 57% من الاحتياج العالمي.

وقال دونماز إن الشحنة الأولى إلى الصين تتكون من 42 حاوية بطول 754 متراً، وستصل إلى مدينة شيان في غضون أسبوعين.