أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حدوث "انخفاض كبير" في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في تركيا.

وقال أردوغان في تصريحات عقب صلاة الجمعة: "انخفاض عدد الوفيات يجعلني متفائلاً للغاية".

لكنه ذكر أن هناك "تطورات سلبية تتعلق بالطفرة الجديدة بفيروس كورونا عبر العالم، إلا أنني أثق بأننا سنتجاوزها".

في سياق آخر، أوضح الرئيس التركي أنه أصدر تعليمات بالتنسيق مع إلون ماسك، مؤسس شركتي "سبيس إكس" و"تيسلا" الأمريكيتين، لفتح أبواب التعاون التكنولوجي.

وأشار أردوغان إلى إجرائه اتصالاً هاتفياً مع ماسك، الخميس، قائلاً: "بحثنا إمكانيات العمل المشترك، ولمتابعة ذلك كلفت أحدهم وسيكون على تواصل دائم مع إلون ماسك".