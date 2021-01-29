سياسة
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أردوغان: انخفاض عدد الإصابات والوفيات بكورونا يجعلني متفائلاً
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات عقب صلاة الجمعة: "انخفاض عدد الوفيات يجعلني متفائلاً للغاية". لكنه ذكر أن هناك "تطورات سلبية تتعلق بالطفرة الجديدة بفيروس كورونا عبر العالم، إلا أنني أثق بأننا سنتجاوزها".
أردوغان: انخفاض عدد الإصابات والوفيات بكورونا يجعلني متفائلاً
أوضح الرئيس التركي أنه أصدر تعليمات بالتنسيق مع إلون ماسك، مؤسس شركتي "سبيس إكس" و"تيسلا" الأمريكيتين / AA
29 يناير 2021

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حدوث "انخفاض كبير" في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في تركيا.

وقال أردوغان في تصريحات عقب صلاة الجمعة: "انخفاض عدد الوفيات يجعلني متفائلاً للغاية".

لكنه ذكر أن هناك "تطورات سلبية تتعلق بالطفرة الجديدة بفيروس كورونا عبر العالم، إلا أنني أثق بأننا سنتجاوزها".

في سياق آخر، أوضح الرئيس التركي أنه أصدر تعليمات بالتنسيق مع إلون ماسك، مؤسس شركتي "سبيس إكس" و"تيسلا" الأمريكيتين، لفتح أبواب التعاون التكنولوجي.

وأشار أردوغان إلى إجرائه اتصالاً هاتفياً مع ماسك، الخميس، قائلاً: "بحثنا إمكانيات العمل المشترك، ولمتابعة ذلك كلفت أحدهم وسيكون على تواصل دائم مع إلون ماسك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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