سياسة
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السيادة السوداني: نرغب بوضع علامات حدودية مع إثيوبيا ولا نية للاعتداء
أعلن عضو مجلس السيادة السوداني إبراهيم جابر الجمعة رغبة بلاده في وضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا، ونفى في الوقت ذاته نية بلاده الاعتداء عليها. والخميس طلب السودان الدعم السياسي من السعودية لإسناد جهود وضع العلامات على الحدود المشتركة مع إثيوبيا.
السيادة السوداني: نرغب بوضع علامات حدودية مع إثيوبيا ولا نية للاعتداء
يطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 1902 / Others
29 يناير 2021

قال عضو مجلس السيادة السوداني إبراهيم جابر الجمعة إن بلاده لا تنوي الاعتداء على إثيوبيا، لكنها ترغب في وضع العلامات على الحدود المشتركة.

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الأنغولي جواو مانويل لورنسو على هامش انعقاد قمة البحيرات التي انطلقت الجمعة بالعاصمة لواندا، وفق بيان مجلس السيادة السوداني.

وقال جابر: "السودان ليس لديه نوايا للاعتداء على الجارة إثيوبيا وإنما يرغب فقط في وضع العلامات على حدوده الشرقية التي جرى ترسيمها منذ 1902".

واتفق الجانبان على "ضرورة حل القضايا الإفريقية بواسطة الأفارقة، وذلك لإغلاق الباب أمام أي تدخلات أجنبية في قضايا القارة"، حسب البيان ذاته.

والخميس، أعلنت الخرطوم طلب الدعم السياسي من السعودية لإسناد جهود وضع العلامات على الحدود مع إثيوبيا.

وأفاد بيان لمجلس السيادة السوداني بأن "القيادة السعودية تفهَّمت الموقف العقلاني للسياسة السودانية الحريصة على عدم حدوث مواجهات بالمنطقة، لأن اندلاع أي حرب يهدد الإقليم باعتبار أن السودان وإثيوبيا في منطقة حيوية بالقارة الإفريقية".

ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 1902 التي وقعت في 15 مايو/أيار من العام نفسه، بأديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.

ومؤخراً شهدت العلاقات السودانية-الإثيوبية توترات حدودية انطلقت شرارتها بهجوم مسلح استهدف قوة للجيش السوداني في جبل "طورية" (شرق) منتصف ديسمبر/كانون الأول 2020.

وتقول الخرطوم إن "مليشيا إثيوبية" تستولي على أراضي مزارعين سودانيين بمنطقة "الفشقة" بعد طردهم منها بقوة السلاح، متهمة الجيش الإثيوبي بدعم تلك العصابات، وهو ما تنفيه أديس أبابا وتقول إنها "جماعات خارجة عن القانون".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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