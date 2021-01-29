سياسة
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نتج عن عبوة بدائية.. انفجار قرب السفارة الإسرائيلية بنيودلهي
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن انفجاراً وقع الجمعة على بعد 50 متراً من السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي، ونقلت مصادر شرطية تضرُّر عدد من السيارات في المكان، لكنها لم تعلن عن وقوع إصابات.
نتج عن عبوة بدائية.. انفجار قرب السفارة الإسرائيلية بنيودلهي
India Israel Blast / AP
29 يناير 2021

قالت محطات تلفزة إسرائيلية إن انفجاراً وقع الجمعة خارج السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "انفجاراً وقع خارج السفارة الإسرائيلية في نيودلهي وإن بعض السيارات قد تضررت نتيجة الانفجار".

وقالت القناة الإسرائيلية "13" إن الانفجار وقع على بعد 50 متراً من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.

وأضافت: "في هذه المرحلة لم يجرِ الإبلاغ عن وقوع إصابات بين أفراد طاقم السفارة، ولكن تضررت عدة سيارات مركونة خارج السفارة من جراء الانفجار".

وتابعت: "نتج الانفجار حسب بعض التقارير عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، وتُحقق الشرطة المحلية في ملابسات الحادث".

ولم تُصدر وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليقاً فورياً على الحادث، لكنّ صحيفة معاريف نقلت عن الوزارة قولها إنه "لم تقع إصابات ولا أضرار في مبنى السفارة".

ونقل موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي كبير لم يذكر اسمه قوله إن "قوات الأمن الهندية وجميع مسؤولي الأمن الإسرائيليين يتعاملون مع الانفجار بالقرب من السفارة على أنه حادث أمني، ويجري التحقق في ما إذا كانت السفارة هي الهدف".

وأضاف: "بعثت الهند رسالة إلى إسرائيل أنها ستفعل كل ما في وسعها لحماية البعثات الإسرائيلية والدبلوماسيين الإسرائيليين في الهند".

وهرع عناصر الشرطة وخبراء تفكيك المتفجرات إلى مكان الانفجار، وذكر بيان للشرطة أن الانفجار نجم عن "عبوة بدائية الصنع شديدة الضعف" دمرت نوافذ ثلاث سيارات مجاورة.

وأعلنت الشرطة الهندية عدم وقوع إصابات في المكان، لكنها فرضت طوقاً أمنياً في محيط السفارة بعد وقوع الانفجار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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