سياسة
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أنقرة تؤكد وقوفها إلى جانب الأقلية التركية باليونان
أكدت أنقرة وقوفها إلى جانب الأقلية التركية باليونان في "يوم المقاومة الوطنية" لأتراك تراقيا الغربية، وشددت على أن اليونان لم تنفذ القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالح الأقلية التركية.
أنقرة تؤكد وقوفها إلى جانب الأقلية التركية باليونان
الخارجية أشارت إلى عدم تنفيذ اليونان للقرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالح الأقلية التركية / AA
29 يناير 2021

أكدت أنقرة وقوفها إلى جانب الأقلية التركية في اليونان في "يوم المقاومة الوطنية" لأتراك تراقيا الغربية.

جاء ذلك في رسالة أصدرتها وزارة الخارجية التركية الجمعة بمناسبة "يوم المقاومة الوطنية والتضامن" في تراقيا الغربية الموافق 29 يناير/كانون الثاني من كل عام.

ولفتت الخارجية في رسالة الدعم التي نشرتها عبر تويتر إلى أن أتراك تراقيا الغربية في اليونان يناضلون منذ أكثر من 30 عاماً من أجل الاعتراف بهويتهم التركية.

وأشارت إلى عدم تنفيذ اليونان للقرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لصالح الأقلية التركية. وأضافت: "سنقف على الدوام إلى جانب أبناء جلدتنا في نضالهم العادل".

يشار إلى أن القضاء اليوناني أصدر عام 1988 قراراً بإلغاء الجمعيات التي تحمل في اسمها ما يشير إلى الهوية التركية، بدعوى "عدم وجود أتراك في اليونان" ( أثينا تعتبرهم أقلية دينية لا عرقية).

وإثر ذلك نظم أبناء الأقلية التركية مسيرات احتجاجية ضد القرار في 29 يناير/كانون الثاني من نفس العام.

وخلال الاحتجاجات التالية في 29 يناير/كانون الثاني 1990 شن متطرفون قوميون يونانيون هجمات جماعية استهدفت الأتراك في مدينتَي "غومولجينة" و"إيسكجه".

وإثر تلك الأحداث يحيي أبناء الأقلية التركية في تراقيا الغربية "يوم المقاومة الوطنية والتضامن" في 29 يناير/كانون الثاني من كل عام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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