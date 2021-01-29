أعلنت إيطاليا الجمعةتعليق تصدير الأسلحة إلى كل من السعودية والإمارات بشكل كامل بسبب مشاركتهما بالحرب في اليمن.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن "الحكومة ألغت تراخيص تصدير صواريخ وقنابل إلى السعودية والإمارات بدءاً من اليوم".

وأكد التزام بلاده الوثيق باحترام حقوق الإنسان، مشدداً على أن قرار التعليق "خطوة صحيحة ورسالة سلام واضحة من إيطاليا".

من جانبها أعربت عدة منظمات دولية تنشط في مجال تحفيز عدم التسلح مثل "شبكة السلام ونزع السلاح الإيطالية" و"منظمة العفو الدولية" ومنظمة "احموا الأطفال" عن ترحيبها بقرار الحكومة الإيطالية.

وذكرت الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح أن قرار روما من شأنه أن يعرقل عملية بيع نحو 12700 صاروخ للسعودية.

وقالت الشبكة إن عملية البيع هذه التي وُقفت تعتبر جزءاً من صفقة إجمالية لبيع 20 ألف صاروخ تقدر قيمتها بأكثر من 400 مليون يورو (485 مليون دولار)، وجرت الموافقة عليها عام 2016 من قبل حكومة ماتيو رينتسي التي تنتمي إلى تيار يسار الوسط.

ويتعرض رينتسي الذي تسبب في انهيار الحكومة الإيطالية هذا الأسبوع بعد سحب حزبه (إيطاليا فيفا) من الائتلاف الحاكم، لانتقادات لزيارته التي أجراها مؤخراً إلى السعودية، وقوله لولي العهد السعودي إنه يرى أن المملكة تشهد "عصر النهضة الجديدة".

يأتي القرار الإيطالي بعد يومين من تعليق الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن مؤقتاً العديد من الصفقات العسكرية التي أبرمتها إدارة ترمب مع الإمارات، بما فيها مقاتلات F-35.

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية الأربعاء إن الوزارة علقت مؤقتاً بعض صفقات البيع والنقل العسكرية التي أُبرمت سابقاً، وذلك بهدف منح الإدارة الجديدة فرصة التدقيق فيها.