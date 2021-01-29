سياسة
2 دقيقة قراءة
من ضمنها 12 ألف صاروخ.. إيطاليا تعلِّق تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات
أعلنت إيطاليا الجمعة تعليق تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات بشكل كامل بسبب مشاركتهما بالحرب في اليمن، ويأتي القرار الإيطالي بعد يومين من قرار الإدارة الأمريكية تعليقاً مؤقتاً للعديد من الصفقات العسكرية التي أبرمتها إدارة ترمب مع الإمارات.
من ضمنها 12 ألف صاروخ.. إيطاليا تعلِّق تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات
ذكرت الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح أن قرار روما من شأنه أن يعرقل عملية بيع نحو 12700 صاروخ للسعودية / AFP
29 يناير 2021

أعلنت إيطاليا الجمعةتعليق تصدير الأسلحة إلى كل من السعودية والإمارات بشكل كامل بسبب مشاركتهما بالحرب في اليمن.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن "الحكومة ألغت تراخيص تصدير صواريخ وقنابل إلى السعودية والإمارات بدءاً من اليوم".

وأكد التزام بلاده الوثيق باحترام حقوق الإنسان، مشدداً على أن قرار التعليق "خطوة صحيحة ورسالة سلام واضحة من إيطاليا".

من جانبها أعربت عدة منظمات دولية تنشط في مجال تحفيز عدم التسلح مثل "شبكة السلام ونزع السلاح الإيطالية" و"منظمة العفو الدولية" ومنظمة "احموا الأطفال" عن ترحيبها بقرار الحكومة الإيطالية.

وذكرت الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح أن قرار روما من شأنه أن يعرقل عملية بيع نحو 12700 صاروخ للسعودية.

وقالت الشبكة إن عملية البيع هذه التي وُقفت تعتبر جزءاً من صفقة إجمالية لبيع 20 ألف صاروخ تقدر قيمتها بأكثر من 400 مليون يورو (485 مليون دولار)، وجرت الموافقة عليها عام 2016 من قبل حكومة ماتيو رينتسي التي تنتمي إلى تيار يسار الوسط.

ويتعرض رينتسي الذي تسبب في انهيار الحكومة الإيطالية هذا الأسبوع بعد سحب حزبه (إيطاليا فيفا) من الائتلاف الحاكم، لانتقادات لزيارته التي أجراها مؤخراً إلى السعودية، وقوله لولي العهد السعودي إنه يرى أن المملكة تشهد "عصر النهضة الجديدة".

يأتي القرار الإيطالي بعد يومين من تعليق الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن مؤقتاً العديد من الصفقات العسكرية التي أبرمتها إدارة ترمب مع الإمارات، بما فيها مقاتلات F-35.

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية الأربعاء إن الوزارة علقت مؤقتاً بعض صفقات البيع والنقل العسكرية التي أُبرمت سابقاً، وذلك بهدف منح الإدارة الجديدة فرصة التدقيق فيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us