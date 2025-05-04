سياسة
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وزير الدفاع الباكستاني يهدد بتدمير أي منشأة تبنيها الهند على نهر السند
حذّر وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، من أن بلاده ستدمر أي منشأة تحاول الهند بناءها على نهر السند، معتبراً أن أي محاولة من هذا القبيل تعد انتهاكاً لاتفاقية مياه السند المعلقة حالياً.
وزير الدفاع الباكستاني يهدد بتدمير أي منشأة تبنيها الهند على نهر السند
وزير الدفاع الباكستاني يهدد بتدمير أي منشأة تبنيها الهند على نهر السند / Reuters
4 مايو 2025

وعلَّق آصف في تصريحات لقناة "جيو نيوز" المحلية على تصاعد التوتر مع الهند عقب الهجوم الأخير الذي أودى بحياة 26 شخصاً في إقليم جامو وكشمير الخاضع لإدارة الهند، مؤكداً أن باكستان تَعد أي تدخل هندي في مياه النهر "عدواناً خطيراً".

وأوضح الوزير أن العدوان لا يقتصر فقط على استخدام السلاح، بل يشمل أيضاً التحكم في المياه، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى المجاعة والعطش والموت في باكستان.

وقال آصف: "إذا حاولت الهند بناء أي منشأة على نهر السند، فإن باكستان ستدمِّرها".

تأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد بين الجارتين النوويتين، وسط مخاوف من أن تؤدي أزمة المياه إلى مواجهة جديدة بينهما، في منطقة تعاني أصلًا من شح الموارد المائية.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل/نيسان الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سياح في منطقة باهالغام بإقليم جامو وكشمير (شمال) الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة آخرين. وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم "جاؤوا من باكستان"، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.

وقررت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.

فيما نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعد أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند "عملاً حربياً"، وعلَّقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمامها.

مصدر:TRT Arabi
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