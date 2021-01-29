سياسة
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تركيا تعلن بدء أنشطة مركز المراقبة التركي الروسي في قره باغ السبت
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الجمعة اكتمال أعمال إنشاء مركز المراقبة التركية-الروسية في إقليم قره باغ. مؤكداً أن الجنود الأتراك والروس سيباشرون مهامهم غداً السبت.
تركيا تعلن بدء أنشطة مركز المراقبة التركي الروسي في قره باغ السبت
أقار لفت إلى توقيعه اتفاقاً مع نظيره الروسي سيرغي شويغو لإنشاء مركز مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ / AA
29 يناير 2021

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الجمعة إن مركز المراقبة المشترك للقوات التركية-الروسية في إقليم قره باغ الأذربيجاني يبدأ أنشطته غداً السبت.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أقار لمراسل وكالة الأناضول عقب اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأذربيجاني ذاكر حسنوف.

وأفاد أقار أنه تناول مع نظيره الأذربيجاني التطورات الأخيرة في قره باغ، وبخاصة ملف مركز المراقبة المشترك.

ولفت إلى توقيعه اتفاقاً مع نظيره الروسي سيرغي شويغو في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لإنشاء مركز مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.

وأشار إلى اكتمال أعمال إنشاء مركز المراقبة، وأن الجنود الأتراك والروس سيباشرون مهامهم غداً السبت.

وأعرب أقار عن ثقته بأن قيام جنرال و38 عنصراً تركياً بمهامهم في مركز المراقبة سيساهم باستمرار وقف إطلاق النار وإحلال السلام والاستقرار في قره باغ.

كما أكد أن افتتاح مركز المراقبة سيجعل تركيا تكثف من جهودها في الدفاع عن حقوق أشقائها الأذربيجانيين.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي توصُّل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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