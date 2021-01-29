كشفت النيابة العامة في تونس الجمعة أن "الظرف المشبوه" الذي وصل إلى رئاسة الجمهورية "لا يحتوي على مادة مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة".

وقالت النيابة العمومية في بيان صدر الجمعة إنه أجريت اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية "فاتضح عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة".

يأتي ذلك فيما أعلنت الرئاسة التونسية الخميس في بيان أنها تلقت "الظرف المشبوه" يوم الاثنين في بريد خاص من دون اسم المرسل، وكان موجهاً إلى الرئيس قيس سعيد، وتولت مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة فتحه وتعرضت "لحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر" بمجرد فتحه.

فيما طالبت حركة النهضة التونسية الجمعة في بيان بفتح تحقيق في واقعة وصول "الظرف المشبوه" إلى رئاسة الجمهوريّة، واصفة الواقعة بـ"العملية الإجرامية الدنيئة".