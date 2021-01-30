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إيطاليا تعلق تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات، والنيابة التونسية تقول إن الظرف المشبوه الموجه إلى الرئاسة لا يحتوي على مواد سامة.

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من ضمنها 12 ألف صاروخ.. إيطاليا تعلِّق تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات

أعلنت إيطاليا الجمعة، تعليق تصدير الأسلحة إلى كل من السعودية والإمارات بشكل كامل بسبب مشاركتهما في الحرب في اليمن، وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: إن "الحكومة ألغت تراخيص تصدير صواريخ وقنابل إلى السعودية والإمارات بدءاً من اليوم". [TRT عربي]

وذكرت الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح أن قرار روما من شأنه أن يعرقل عملية بيع نحو 12700 صاروخ للسعودية. [TRT عربي]

وقالت الشبكة إن عملية البيع هذه التي أوقفت تعتبر جزءاً من صفقة إجمالية لبيع 20 ألف صاروخ تقدر قيمتها بأكثر من 400 مليون يورو (485 مليون دولار)، وجرت الموافقة عليها عام 2016 من قبل حكومة ماتيو رينتسي التي تنتمي إلى تيار يسار الوسط. [TRT عربي]

النيابة التونسية: الظرف المشبوه الموجه إلى الرئاسة لا يحتوي على مواد سامة

كشفت النيابة العامة في تونس الجمعة أن "الظرف المشبوه" الذي وصل إلى رئاسة الجمهورية "لا يحتوي على مادة مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة". [TRT عربي]

وقالت النيابة العمومية في بيان صدر الجمعة إنه أجريت اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية "فاتضح عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة". [الأناضول]

يأتي ذلك فيما أعلنت الرئاسة التونسية الخميس في بيان أنها تلقت "الظرف المشبوه" يوم الاثنين في بريد خاص من دون اسم المرسل، وكان موجهاً إلى الرئيس قيس سعيد، وتولت مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة فتحه وتعرضت "لحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر" بمجرد فتحه. [TRT عربي]