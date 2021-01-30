سياسة
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الناجون من طاقم سفينة "موزارت" يصلون إلى تركيا
وصل ثلاثة أتراك ناجين من طاقم سفينة "موزارت" التي تشغلها "شركة تركية"، وتعرضت لهجوم قراصنة قبالة سواحل نيجيريا، إلى مدينة إسطنبول، فجر السبت، قادمين من الغابون.
الناجون من طاقم سفينة "موزارت" يصلون إلى تركيا
الناجون الثلاثة هم "فرقان يارن" و"إلهان سهى تاتلي غُل" و"بهادر يشيالان"، وغادروا إلى تركيا على متن إحدى رحلات الخطوط الجوية التركية / AA
30 يناير 2021

عاد الأتراك الثلاثة الناجون من طاقم سفينة "موزارت" التي تشغلها "شركة تركية"، وتعرضت لهجوم قراصنة قبالة سواحل نيجيريا، إلى مدينة إسطنبول، فجر السبت، قادمين من الغابون.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت السفارة التركية لدى العاصمة الغابونية ليبرفيل، عبر تويتر، إن الناجين الثلاثة هم "فرقان يارن" و"إلهان سهى تاتلي غُل" و"بهادر يشيالان"، وغادروا إلى تركيا على متن إحدى رحلات الخطوط الجوية التركية.

وأضافت أن السفيرة التركية نيلوفر أردم كايغيسيز شاركت في مراسم توديع البحارة الأتراك، لافتة إلى أنه من المرتقب أن تحط الطائرة التي تقلهم إلى مطار إسطنبول حوالي الساعة الثالثة والنصف فجراً.

وفي 23 يناير/كانون الثاني الجاري تعرضت سفينة الشحن "موزارت" (تشغلها شركة تركية) لهجوم قراصنة في أثناء إبحارها في خليج غينيا.

واختطف المهاجمون 15 من أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 19، فيما قتل أحدهم يحمل الجنسية الأذربيجانية، وعاد 3 من الطاقم مع السفينة إلى الغابون. ​​​​​​​

واستنفرت تركيا جميع سفاراتها في غرب القارة الإفريقية لإنقاذ طاقم السفينة المختطف عقب مهاجمتها.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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