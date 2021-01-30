سياسة
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إيطاليا.. صحيفة تتهم رئيس وزراء سابقاً بتقاضي راتب من السعودية
ذكرت صحيفة "دوماني" أن رينزي، زعيم حزب "إيطاليا فيفا"، يتقاضى راتباً سنوياً قدره 80 ألف دولار من مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار"، التي تديرها إدارة صندوق الاستثمارات العامة وتسيطر عليها العائلة المالكة السعودية.
إيطاليا.. صحيفة تتهم رئيس وزراء سابقاً بتقاضي راتب من السعودية
رئيس الوزراء الأسبق ماتيو رينزي يتلقى الراتب من المملكة جراء توليه منصباً في مجلس إدارة مؤسسة سعودية / AFP
30 يناير 2021

اتهمت صحيفة إيطالية، الجمعة، رئيس الوزراء الأسبق ماتيو رينزي بـ"تقاضي راتب قدره 80 ألف دولار أمريكي سنوياً من مؤسسة سعودية تسيطر عليها العائلة الحاكمة بالمملكة".

وذكرت صحيفة "دوماني" أن رينزي، زعيم حزب "إيطاليا فيفا"، يتقاضى هذا الراتب السنوي من مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار" التي تديرها إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وتسيطر عليها العائلة المالكة السعودية.

وأضافت أنّ رينزي تلقى هذا المبلغ جراء "توليه منصباً في مجلس إدارة المؤسسة السعودية".

ولم يصدر عن رينزي أي تصريح أو بيان ينفي فيه أو يؤكد مزاعم الصحيفة المذكورة.

وجاء اتهام الصحيفة في أعقاب مشاركة رينزي، الخميس، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في فعاليات الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار التي كشف فيها بن سلمان عن ملامح رؤية تطوير العاصمة الرياض.

ويتطلع رينزي للعودة إلى قيادة الحكومة، لا سيما في أوج الأزمة السياسية التي تضرب إيطاليا والتي دفعت برئيس الوزراء جوزيبي كونتي إلى الاستقالة .

وبدأت الأزمة السياسية مع سحب رينزي حزبه من الائتلاف الحاكم في 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، بعدما انتقد لأسابيع كيفية التعامل مع الأزمة الصحية وخطط كونتي للإنفاق الاقتصادي.

وليتمكن من البقاء في السلطة وتجنب الاستقالة، واجه كونتي مذكرة حجب ثقة أمام البرلمان الأسبوع الماضي. وأتى التصويت لمصلحته سهلاً في مجلس النواب، فيما واجه صعوبة في مجلس الشيوخ مع أكثرية نسبية بعد انسحاب أعضاء حزب "إيطاليا فيفا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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