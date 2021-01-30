سياسة
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لقصفها الفلسطينيين.. منظمة كندية تطالب حكومتها بعدم شراء طائرات إسرائيلية
أوضحت منظمة "كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط" أن الطائرات المسيّرة التي تشملها الصفقة هي "هيرمس 900"، و"الإصدار المدني" من السلاح الذي استخدمته إسرائيل في أثناء الهجوم على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة الفلسطيني عام 2014.
لقصفها الفلسطينيين.. منظمة كندية تطالب حكومتها بعدم شراء طائرات إسرائيلية
من الطائرات المسيّرة التي تشملها الصفقة "هيرمس 900" / Reuters
30 يناير 2021

دعت منظمة "كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط" (CJPME) الحكومة الكندية إلى إلغاء عقد شراء طائرات دون طيار من إسرائيل.

جاء ذلك في منشور للمنظمة المذكورة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الجمعة.

وذكر البيان أن كندا وقعت عقداً بقيمة 36.16 مليون دولار لشراء طائرات دون طيار من إنتاج "Elbit System s" ثاني أكبر شركة أسلحة في إسرائيل.

وأوضحت المنظمة أن الطائرات دون طيار التي تشملها الصفقة هي "هيرمس 900"، و"الإصدار المدني" من السلاح الذي استخدمته إسرائيل في أثناء الهجوم على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة الفلسطيني عام 2014.

وذكرت أن "الطائرات الإسرائيلية دون طيار قتلت 164 طفلاً فلسطينياً خلال هجوم إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين في غزة عام 2014".

وشدد البيان على أن "الشركة الإسرائيلية المذكورة متواطئة بشدة في انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين، إذ تصنع 85% من الطائرات العسكرية دون طيار التي تستخدمها إسرائيل لتعقب وقتل الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".

وتابع "كما تنتج ذخائر الفسفور الأبيض والأسلحة الكيماوية والقنابل العنقودية، ورصاص القناصة والمركبات العسكرية، وهي أمور غير قانونية بموجب القانون الدولي".

وأوضح أنه "من غير المقبول أن تشتري كندا طائرات دون طيار من شركة أسلحة إسرائيلية مسؤولة بشكل مباشر عن الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، لذلك عليها أن تلغي على الفور الاتفاق الخاص بالصفقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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