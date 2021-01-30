قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن زيارته العاصمة القطرية الدوحة المقررة السبت، "تأكيد على عمق العلاقة بين البلدين".

وقال حميدتي في تغريدة: "أتوجه اليوم إلى دولة قطر الشقيقة التي تجمعنا بها أواصر الأخوة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وأضاف: "تأتي هذه الزيارة في هذا التوقيت الدقيق للتأكيد على عمق العلاقات بين بلدينا، ولتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة لصالح شعبينا وشعوب المنطقة".

وذكر أن وزير الخارجية عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة جمال عبد المجيد، سيرافقانه خلال الزيارة، دون تفاصيل أكثر عنها ومدتها.

وتعد هذه أول زيارة رفيعة المستوى ستجري بين السودان وقطر، منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه (استمر بين 1989-2019).

وتأتي ضمن حملة دبلوماسية للسودان لتوضيح موقفه للدول العربية والإفريقية حول مفاوضات سد النهضة والتوتر الحدودي مع إثيوبيا، وفق ما أعلن مجلس السيادة منتصف يناير/كانون الثاني الجاري.

​​​​​​​وتُقدر الاستثمارات القطرية في السودان بنحو 3.8 مليارات دولار، حسب وزارة الاستثمار السودانية، حيث تحتل الدوحة المرتبة الخامسة بين الدول الأجنبية التي تستثمر في البلاد.