سياسة
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مقتل 6 مدنيين وجرح 25 في انفجار سيارة مفخخة بعفرين السورية
انفجرت سيارة مفخخة اليوم السبت كانت مصطفة في المنطقة الصناعية بمدينة عفرين شمالي سوريا، ما أدى إلى مصرع 6 مدنيين وإصابة 25 آخرين بجروح.
مقتل 6 مدنيين وجرح 25 في انفجار سيارة مفخخة بعفرين السورية
الجرحى جرى نقلهم إلى المستشفى، وهرعت فرق الإطفاء إلى موقع الانفجار لإخماد الحريق / AA
30 يناير 2021

قُتل 6 مدنيين وأصيب 25 آخرون بجروح، السبت، جراء هجوم إرهابي بسيارة مفخخة في مدينة عفرين شمالي سوريا.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول أن السيارة المفخخة انفجرت بعد أن كانت مصطفة في المنطقة الصناعية بعفرين.

وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل 6 مدنيين، وإصابة 25 آخرين بجروح، وسط مخاوف من ارتفاع الحصيلة.

وأشار إلى أن الجرحى نُقلوا إلى المستشفى، وهرعت فرق الإطفاء إلى موقع الانفجار لإخماد الحريق.

وتوجهت قوات الأمن المحلية إلى موقع الانفجار، حيث يعتقد أن تنظيم "YPG/PKK" الإرهابي يقف وراء الهجوم.

في مارس/آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "YPG/PKK" الإرهابي، الذي سيطر عليها 6 سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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