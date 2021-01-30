سياسة
2 دقيقة قراءة
مسيرة في تونس للمطالبة بإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات
شارك عشرات التونسيين، السبت، في مسيرة وسط العاصمة، استجابة لدعوة نشطاء على شبكات التّواصل الاجتماعي لـ"المطالبة بإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات، وللتنديد بطريقة تعامل الحكومة مع المحتجين".
مسيرة في تونس للمطالبة بإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات
شهدت عدة محافظات وأحياء بالعاصمة تونس الأسبوع الماضي احتجاجات ليلية تخللتها مصادمات مع قوات الأمن / Reuters
30 يناير 2021

شارك عشرات التونسيين، السبت، في مسيرة وسط العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح موقوفي احتجاجات الأسبوع الماضي.

وشهدت عدة محافظات وأحياء بالعاصمة تونس الأسبوع الماضي، احتجاجات ليلية تخللتها مصادمات مع قوات الأمن تزامناً مع بدء سريان حظر تجوال ليلي ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا، وجرى خلالها اعتقال 632 شخصاً بتهمة "الشغب"، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وانطلقت المسيرة استجابة لدعوة نشطاء على شبكات التّواصل الاجتماعي لـ"المطالبة بإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات، وللتنديد بطريقة تعامل الحكومة مع المحتجين واقتصارها على اتباع الحلول الأمنية والتوقيف"، وفق الدعوات.

وجاءت المسيرة تحت شعار "ضدّ القمع ضد عودة دولة البوليس والمليشيات وضدّ العسكرة"، وسط انتشار أمني بحسب مشاركين فيها.

ورفع المحتجون شعارات من قبيل "إسقاط النظام واجب" و"أبناء الشعب في السجون" و"الثورة مستمرة".

وقال وائل زريق وهو ناشط مجتمع مدني خلال مشاركته في المسيرة، إن "الإفراج عن كل الموقوفين هو مطلب أساسي للمتظاهرين، ومواجهة حرية التعبير بالسجن أمر يجب أن ينتهي".

وأضاف زريق: "لا يعقل أن يتم الزج بمئات الشباب في السجون دون أدلة تجرمهم، والعودة إلى مربع الاستبداد والمحاكمات غير العادلة".

من جهته، قال وائل عمارة (حقوقي)، إن "الاحتجاجات الأخيرة بمختلف أنحاء البلاد جاءت بسبب ملامسة الشعب عودة منظومة الظلم والاستبداد".

وتابع عمارة: "أكثر من 1600 من الشباب أوقفوا وجرى اعتقالهم دون وجه حق (..) التحركات لن تتوقف إلا عندما تنتبه الحكومة إلى ضرورة تغيير تعاملها مع الشعب المضطهد".

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي دعا مطلع الأسبوع الماضي، جميع الأطراف الشّعبية والمدنية والحزبية، إلى "عدم الانجرار وراء حملات التّجييش والتّحريض، وعدم اللّجوء إلى العنف وبث الشّائعات وإرباك مؤسسات الدّولة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us