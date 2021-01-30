سياسة
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إيران ترفض دخول مشاركين جدد في الاتفاق النووي أو إدخال تعديلات عليه
أعلنت طهران رفضها إجراء أي مفاوضات أو تغييرات جديدة على المشاركين في الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، وذلك بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أي محادثات جديدة حول الاتفاق يجب أن تشمل السعودية.
إيران ترفض دخول مشاركين جدد في الاتفاق النووي أو إدخال تعديلات عليه
عدد من المسؤولين الإيراينيين أكدوا رفض طهران إدخال أي أطراف جديدة في الاتفاق النووي مع الدول الكبري / AP
30 يناير 2021

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية السبت، إجراء أي مفاوضات أو تغييرات جديدة على المشاركين في اتفاق طهران النووي مع الدول الكبرى بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أي محادثات جديدة يجب أن تشمل السعودية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قوله إن "الاتفاق النووي اتفاق دولي متعدد الأطراف صدق عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وهو غير قابل للتفاوض كما أن الأطراف فيه واضحة وغير قابلة للتغيير".

وكان سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفض اقتراح مدير الوكالة بأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني بعد وصول إدارة أمريكية جديدة إلى السلطة سيتطلب التوصل إلى اتفاق جديد.

وقال الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إن الولايات المتحدة ستعاود الانضمام إلى الاتفاق "إذا عادت إيران للامتثال الصارم" بشروط الاتفاق.

وبعد انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق في 2018 وإعادة فرض العقوبات الأمريكية، ردت إيران بخرق العديد من قيود الاتفاق.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، مهندس الاتفاق النووي المبرم مع القوى الست الكبرى مراراً، إن الخطوات التي اتخذتها طهران يمكن التراجع عنها إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات واحترمت الاتفاق بالكامل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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