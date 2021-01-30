علّقت شركة "تويتر" الحساب الرسمي لحزب "فوكس" الإسباني اليميني المتطرف، بسبب تغريدة عن المسلمين "انتهكت قواعد خطاب الكراهية".

وقالت الشركة إنها علقت الحساب الرسمي لحزب "فوكس" على خلفية انتهاك إحدى تغريداته سياسة الشركة الخاصة بخطابات الكراهية، بحسب ما نقلت صحيفة "يورو ويكلي نيوز" الإسبانية.

واشترط عملاق التواصل الاجتماعي على الحزب "حذف التغريدة المهينة لإعادة تفعيل حسابه على تويتر".

وكان الحزب اليميني المتطرف قد حذر في تغريدته مما وصفه "أسلمة خطرة لكاتالونيا"، وشجب تزايد أعداد المسلمين المقيمين في ثاني أكبر منطقة متعددة الثقافات في إسبانيا بعد مدريد.