أظهرت بيانات رسمية، السبت، نمو حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل خلال الأشهر الخمسة الأخيرة التي تتوافق مع بدء التطبيع إلى 272.3 مليون دولار.

ووقعت إسرائيل والإمارات في سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما، برعاية أمريكية.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان، إن التبادل التجاري مع إسرائيل بلغ مليار درهم إماراتي 272.3 مليون دولار خلال الفترة منذ سبتمبر وحتى يناير/كانون الثاني.

وأضاف المكتب أن حجم قيمة التجارة بين الجانبين بلغ إجمالاً 6.217 ألف طن.

وأوضح أن قيمة التجارة توزعت بين 325 مليون درهم (88.5 مليون دولار) واردات من إسرائيل بكمية 718 طناً، و607 ملايين درهم (165.3 مليون دولار) صادرات إلى إسرائيل بكمية 5.4 آلاف طن.

فيما بلغ حجم ما يُعرف بـ"تجارة الترانزيت" (إعادة تصدير السلع) 98.7 مليون درهم (26.9 مليون دولار) بكمية 52.4 طناً.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية" وفق البيان: "تقود معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل إلى تحول كبير في المشهد الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وتوقع بن سليم ارتفاع المبادلات التجارية بين الجانبين خلال السنوات المقبلة إلى 15 مليار درهم سنوياً (4.1 مليار دولار)، ما يوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل.

وكشف أن المعطيات الإيجابية لحجم التبادل التجاري بين الطرفين ستساهم بشكل فعال في تنشيط حركة انتقال وتبادل البضائع عبر فتح أسواق جديدة بين دبي وإسرائيل.

ومنذ اتفاق التطبيع، وبوتيرة متسارعة، وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقيات تعاون في المجالات كافة تقريباً، ومنها الرياضة والدبلوماسية والاقتصاد والتجارة والسياحة وقطاع الطيران، فيما تبادلت وفود من البلدين الزيارة.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات و"طعنة" في ظهر الشعب الفلسطيني.