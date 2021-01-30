اتهمت جماعة الحوثي، السبت، الإمارات بـ"الاعتداء على الجرف القاري لليمن، والتغطية على نشاط إسرائيل في أرخبيل سقطرى (جنوب شرق)".

قالت قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة إن "اجتماعاً برئاسة وزير النقل زكريا الشامي (في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً)، ناقش في العاصمة صنعاء الاستحداثات العدائية التي تنفذها الإمارات في أرخبيل سقطرى، واعتداءاتها على الجرف القاري لليمن"، دون توضيح تفاصيل "الاعتداء".

ونقلت القناة عن الشامي قوله: "الكيان الإسرائيلي يعمل في محافظة سقطرى بغطاء إماراتي لنهب ثرواتها الطبيعية والاستفادة من موقعها الجغرافي، وما تحتويه من ثروات نفطية وعلاجية وسياحية وغيرها".

وتخضع سقطرى لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، منذ يونيو/حزيران الماضي.

وشدد الشامي على أهمية المحافظة على خط الأساس للجرف القاري لليمن، الذي جرى ترسيمه وتحديده من قبل مختصين وفنيين دوليين تابعين للأمم المتحدة.

ولم يصدر تعليق على الفور من الإمارات حول هذه الاتهامات.

وسبق أن وجه مسؤولون يمنيون اتهامات متكررة للإمارات بأنها تسعى إلى تقسيم اليمن والسيطرة على جنوبه، من أجل التحكم بثرواته وبسط نفوذها على موانئه الحيوية، خصوصاً ميناء عدن الاستراتيجي، فيما تنفي أبوظبي مثل هذه الاتهامات.

وتشارك الإمارات بصورة رئيسية في التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي يواجه الحوثيين، دعماً للقوات الحكومية منذ مارس/آذار 2015.