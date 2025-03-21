وتنظر محاكم اتحادية أكثر من مئة دعوى قضائية تطعن في مبادرات مختلفة لترمب وإدارته منذ عودته إلى الرئاسة في يناير/كانون الثاني، وأصدر بعض القضاة أوامر قضائية على مستوى البلاد لعرقلة سياسات من بينها قراره وضع قيود على حقّ المواطنة بالولادة.

وكتب ترمب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "قفوا الأوامر القضائية الآن... قبل فوات الأوان".

وأضاف: "إذا لم يُصلِح القاضي روبرتس والمحكمة العليا الأمريكية هذا الوضع الخطِر غير المسبوق فوراً، فستكون بلادنا في ورطة كبيرة!".

جاءت أحدث تصريحات لترمب عقب انتقاد رئيس المحكمة العليا جون روبرتس له يوم الثلاثاء لمطالبته بعزل قاضٍ اتحاديّ ينظر في طعن قانوني على قرارات ترحيل فنزويليين متهمين بالانتماء إلى عصابة.

وتصاعد التوتر بين الرئيس والسلطة القضائية مع اصطدام صلاحياته التنفيذية بقيود قضائية.

وقال روبرتس: "على مدار أكثر من قرنين، تَرسَّخ أن العزل ليس وسيلة مناسبة للاعتراض على قرار قضائي"، وأوضح أن الإجراء الصحيح هو تقديم استئناف.

وأصدر قضاة اتحاديون أوامر قضائية ضد قرارات إدارات رئاسية سابقة أيضاً، وواجه سلف ترمب الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن عرقلة لبعض سياساته بسبب هذه العوائق القانونية، من بينها أمر قضائي أمريكي ضد خطته لإلغاء ديون قروض طلابية بقيمة 430 مليار دولار، وهي سياسة وقفتها المحكمة العليا في نهاية المطاف.

