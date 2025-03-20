عقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً مساء الأربعاء، على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إذ دعا الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار.

في سياق متصل، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اجتماع الحكومة الخميس، للتصويت على قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، تزامناً مع تظاهر آلاف الإسرائيليين بالقرب من مقر إقامة نتنياهو، احتجاجاً على إقالة بار، و"التخلي عن المختطفين".

على صعيد آخر، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مقتل ستة عشر من عناصرها في غارات أمريكية على اليمن. وأوضحت الجماعة أن أفرادها "استشهدوا في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، دون عرض تفاصيل بشأن ملابسات أو زمان ومكان مقتلهم.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوّت في مناطق عدة بإسرائيل بسبب مقذوف أطلق من اليمن، فيما أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين المسؤولية عن إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي استهدف مطار بن غوريون.

ختاماً، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار رمضاني أقامها للمزارعين في أنقرة، إن تركيا اليوم تحتل المرتبة الأولى أوروبياً في الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى أن بلاده تنتج مئتين وستة أنواع من المحاصيل الزراعية، وتتمتع باكتفاء ذاتي في معظمها.