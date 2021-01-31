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المركز التركي الروسي للمراقبة يبدأ نشاطه في "قره باغ"، والأمم المتحدة تعتمد أسماء المرشحين لمجلس الوزراء وعضوية مجلس الرئاسة الليبي.

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المركز التركي الروسي للمراقبة في "قره باغ" يبدأ نشاطه

بدأ المركز المشترك للقوات التركية الروسية، السبت، أنشطته بمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم "قره باغ" الأذربيجاني، وافتتح المركز في قرية مرزيلي بمحافظة "أغدام"، بحضور وزير الدفاع الأذربيجاني ونائبي وزيري الدفاع التركي والروسي. [TRTعربي]

أكد نائب وزير الدفاع التركي قره إسماعيل أوغلو أن إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، كان نتيجة تضافر جهود كل من الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين. [TRTعربي]

وأوضح أن المركز المشترك سيعمل من أجل مراقبة وقف إطلاق النار والنظر في شكاوي ومشاكل الطرفين (الأذربيجاني والأرميني)، وتسجيل الانتهاكات واتخاذ الإجراءات لمنعها. [الأناضول]

الأمم المتحدة: 21 مرشحاً لرئاسة الوزراء في ليبيا و24 لعضوية المجلس الرئاسي

أعلنت الأمم المتحدة، مساء السبت، اعتماد 21 مرشحاً لرئاسة مجلس الوزراء الليبي، و24 مرشحاً لعضوية المجلس الرئاسي، بعد انتهاء مهلة تلقي ترشيحات مناصب السلطة التنفيذية الخميس الماضي. [TRT عربي]

وحسب البيان، فإن أبرز المرشحين لرئاسة الوزراء هم وزير الداخلية فتحي باشاغا، ونائب رئيس الحكومة أحمد معيتيق، ووزير التعليم الأسبق عثمان عبد الجليل، ورجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة.[TRT عربي]

بينما أبرز مرشحي عضوية المجلس الرئاسي، هم رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ورئيس مجلس نواب طبرق (شرق) عقيلة صالح، الداعم للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، ووزير الدفاع صلاح النمروش.[TRT عربي]