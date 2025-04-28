تركيا
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تركيا تنفي إرسال شحنات أسلحة إلى باكستان وتصف الادعاءات بـ"التكهنات"
أكدت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، أن الادعاءات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول إرسال أنقرة ست طائرات محمّلة بالأسلحة إلى باكستان، لا أساس لها من الصحة، ووصفت هذه الأخبار بأنها "معلومات مضللة وتكهنات".
تركيا تنفي إرسال شحنات أسلحة إلى باكستان وتصف الادعاءات بـ"التكهنات"
قالت مديرية الاتصالات التركية إن طائرة شحن انطلقت من تركيا توقفت في باكستان للتزود بالوقود / AA
28 أبريل 2025

وأوضح مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع للدائرة، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن "طائرة شحن انطلقت من تركيا، وتوقفت في باكستان لغرض التزود بالوقود فقط، ثم واصلت رحلتها إلى وجهتها المحددة دون أي شحنة أسلحة".

وأضاف البيان: "يجب عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية التي تصدر خارج تصريحات الأشخاص والمؤسسات الرسمية المعنية"، داعياً الجمهور إلى الاعتماد فقط على المعلومات الصادرة عن المصادر الموثوقة والرسمية.

وكانت بعض وسائل الإعلام زعمت أن تركيا أرسلت ست شحنات من الأسلحة إلى إسلام آباد، في حين نفت السلطات التركية هذه المزاعم بشكل قاطع، مؤكدة التزامها الشفافية والتعاون مع المجتمع الدولي.

مصدر:AA
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