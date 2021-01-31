سياسة
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وفيات كورونا تتجاوز مليونين عالمياً وألمانيا تطلب لقاحات 2022
تجاوزت الوفيات الناجمة عن وباء كورونا مليونين حول العالم، فيما سارعت ألمانيا إلى طلب لقاحات 2022 تحسباً للطوارئ واستعداداً لمواجهة تحورات الفيروس المستمرة.
وفيات كورونا تتجاوز مليونين عالمياً وألمانيا تطلب لقاحات 2022
تفشّى فيروس كورونا المستجد في أكثر من 210 دول ومناطق حول العالم منذ ظهوره في الصين عام 2019  / DPA
31 يناير 2021

تجاوزت إصابات كورونا 102 مليون شخص حول العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الوباء إلى مليونين و206 آلاف و472 شخصاً.

جاء ذلك بحسب إحصاء خاص أعدّته وكالة رويترز الإخبارية.

ومنذ اكتشاف حالات الإصابة الأولى في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول 2019، تفشّى الفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق حول العالم.

وفي سياق متصل، كشف وزير الصحة الألماني ينس سبان، السبت، أن بلاده بدأت طلب لقاحات مضادة لفيروس كورونا لعام 2022، تحسباً للحاجة إلى جرعات منتظمة أو زائدة للحفاظ على مناعة السكان في مواجهة تحورّات الفيروس المستمرة.

وجاءت تصريحات الوزير الألماني وسط إحباط متزايد في أوروبا من بطء وتيرة التطعيم.

وقال شبان، في حديثه عبر الإنترنت مع العاملين في مجال الرعاية الصحية، إن "بلاده لن تعطي الأولوية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً لتلقّي لقاح أسترازينيكا البريطاني-السويدي ضد فيروس كورونا، طبقاً لمشورة الخبراء الألمان الذين يشككون في فعاليته لدى هذه الفئة العمرية"، بحسب التلفزيون الألماني دويتشه فيله.

وأوضح أنه "سيتعين علينا الآن مراجعة ترتيب التطعيم بسبب القيود العمرية على لقاح أسترازينيكا".

ولفت إلى أن "اللقاح البريطاني- السويدي يمكن استخدامه كأولوية لتحصين الشباب، وخصوصاً مقدّمي الرعاية الصحية".

ورغم التأخير في تسليم اللقاحات، أكد شبان أنه "ما زال يتوقع تسلم 5 ملايين جرعة إضافية بحلول 22 فبراير/شباط المقبل".

ويشمل العدد جرعات اللقاحات الثلاثة، أسترازينيكا، و فايزر/بيونتيك، وموديرنا، بحسب المصدر نفسه.

ويعدّ اللقاح الذي طوّرته أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد، ثالث لقاح ضد كورونا ترخص وكالة الأدوية الأوروبية استخدامه، بعد لقاحي فايزر/بيونتيك في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وموديرنا في 6 يناير/كانون الثاني الجاري.

وحتى مساء السبت بلغ عدد وفيات كورونا في ألمانيا 57 ألفاً و507، فيما تخطت الإصابات مليونين و216 ألفاً، وفقاً لموقع الإحصاء اليومي "وورلد ميتر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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