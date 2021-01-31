سياسة
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قبل أيام من محاكمته.. محامون من فريق ترمب يتخلون عن مهمة الدفاع عنه
تخلى عدد من المحامين في فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، عن مهمّة الدفاع عنه قبل بضعة أيام من محاكمته في مجلس الشيوخ ضمن آلية عزله.
قبل أيام من محاكمته.. محامون من فريق ترمب يتخلون عن مهمة الدفاع عنه
محامون من فريق ترمب يتخلون عن الدفاع عنه قبل بضعة أيام من محاكمته في مجلس الشيوخ / AA
31 يناير 2021

تخلى عدد من المحامين في فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، عن مهمّة الدفاع عنه قبل بضعة أيام من محاكمته في مجلس الشيوخ ضمن آلية عزله، وفق ما أفادت شبكة "CNN" ووسائل إعلام أمريكية أخرى السبت.

ونقلت القناة التلفزيونية عن مصادر لم تكشف هويتها أن خمسة محامين، بينهم اثنان كان يُفترض أن يقودا فريق وكلاء الملياردير الجمهوري، تراجعوا عن الدفاع عنه بعد خلافات بشأن طريقة العمل.

وذكرت "CNN" أن ترمب كان يرغب في أن يواصل محاموه الدفاع عن فرضية حصول عملية تزوير هائلة في أثناء الانتخابات الرئاسية أدت إلى فوز الديمقراطي جو بايدن، بدلاً من التركيز على شرعية مقاضاة رئيس انتهت ولايته، مشيرةً إلى أن الرئيس السابق كان غير راغب في مناقشة الأمر.

ولفتت القناة إلى أن من بين هؤلاء المحامين بوتش باورز وديبوراه باربيير اللذان كانا يُفترض أن يرأسا فريق الدفاع عن ترمب.

وأكد جايسون ميلر مستشار ترمب رداً على هذه المعلومات الصحافية، في تغريدة "عملنا كثيراً، لكننا لم نتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن فريقنا القانوني، سنفعل ذلك قريباً".

ومن المقرر أن تبدأ في التاسع من فبراير/شباط محاكمة ترمب بتهمة "التحريض على التمرد" بعد اقتحام أنصاره مقر الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني.

لكن مع موافقة خمسة جمهوريين فقط إلى جانب الديمقراطيين الخمسين في مجلس الشيوخ على المضي قدماً في المحاكمة، يُرجّح ألَّا تؤمن غالبية الثلثين المطلوبة لذلك أي 67 سيناتوراً.

في المقابل، يتطلب توجيه اللوم إلى ترمب وهو إجراء أقل حدة من الاستبعاد، تصويت ما لا يقلّ عن 10 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ لتبنيه، وهو ما يعتبر البعض أنه ممكن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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