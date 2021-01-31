سياسة
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قطار الصادرات التركي يواصل طريقه إلى موسكو في أول رحلة له
بدأ قطار الصادرات التركي المتجه في أول رحلة مباشرة إلى روسيا، رحلته من أنقرة الجمعة.
قطار الصادرات التركي يواصل طريقه إلى موسكو في أول رحلة له
قطار الصادرات التركي المتجه إلى روسيا يواصل أول رحلة مباشرة له بدأت من أنقرة / AA
31 يناير 2021

يواصل قطار الصادرات التركي المتجه في أول رحلة مباشرة إلى روسيا، رحلته التي بدأها من أنقرة الجمعة.

والأحد، وصل القطار إلى محطة ولاية قارص (شرقي تركيا)، وعقب أعمال صيانة ومعاينة استمرت نحو ثلاث ساعات، توجه القطار إلى مدينة "آخالكالاكي" الجورجية.

وقطار الصادرات التركي المكوّن من 15 عربة، سيقطع المسافة بين أنقرة وموسكو خلال 8 أيام، حاملاً على متنه ما يزيد على 3 آلاف من البضائع المنزلية.

ومن المقرر أن يمرّ قطار الصادرات بعد انطلاقه من أنقرة بالأراضي الجورجية، ثم الأذربيجانية قبل وصوله إلى العاصمة الروسية موسكو.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي وصل أول قطار بضائع انطلق من تركيا إلى الصين، بعد رحلة بدأت في 4 من الشهر ذاته، قاطعاً مسافة 8693 كيلومتراً في غضون 12 يوماً، وعبر القطار قارتي أوروبا وآسيا وبحرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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