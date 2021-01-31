سياسة
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انشقاق 40 عنصراً من قوات النظام السوري
قالت مصادر موثوقة إن 40 جندياً من جيش النظام السوري انشقوا عن النظام، قادمين إلى محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.
انشقاق 40 عنصراً من قوات النظام السوري
انشقاق 40 عنصراً من قوات النظام السوري / AA
31 يناير 2021

أفادت مصادر موثوقة بانشقاق 40 جندياً من جيش النظام السوري، قادمين إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وبحسب وكالة الأناضول من مصادر موثوقة، الأحد، انشق 40 جندياً من جيش النظام السوري من مناطق مختلفة في البلاد.

واستسلم عناصر الجيش لقوات المعارضة في إدلب وألقوا أسلحتهم طوعاً، فيما لم ترد معلومات عن المناطق التي قدموا منها.

ولم يتم الإفصاح عن أي معلومات حول الجنود ورتبهم من أجل سلامة عائلاتهم.

الجدير ذكره أنّ عملية الانشقاق عن "النظام السوري" هذه ليست الأولى، وتسارعت وتيرتها في الفترة الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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