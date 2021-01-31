سياسة
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اعتقال آلاف المتظاهرين في روسيا واستنفار أمني تحسباً لتجدد الاحتجاجات
قالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة الروسية أوقفت أكثر من 3000 شخص في يوم واحد، على خلفية الاحتجاجات الحاشدة المطالِبة بالإفراج عن المعارض نافالني، فيما انتشرت قوات الأمن بكثافة واستخدمت القمع لمنع تجدد المظاهرات.
اعتقال آلاف المتظاهرين في روسيا واستنفار أمني تحسباً لتجدد الاحتجاجات
الشرطة الروسية تعتقل أكثر من 2000 شخص تظاهروا للمطالبة بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني / Reuters
31 يناير 2021

اعتقلت الشرطة الروسية أكثر من ثلاثة آلاف شخص وفضّت تجمعات في العاصمة الروسية موسكو وفي أنحاء مختلفة من البلاد الأحد، خرج فيها متظاهرون مؤيدون للمعارض الروسي أليكسي نافالني احتجاجاً على اعتقاله، رغم برودة الجو القارسة وظهور مكثف لقوات الشرطة.

فيما ذكرت صحيفة "موسكو تايمز" المحلية أن السلطات الروسية ألقت القبض على ألفين و119 شخصاً في 60 مدينة، بمن فيهم زوجة نافالني، يوليا.

وتأتي المسيرات التي خرجت في أنحاء البلاد بعد احتجاجات كبيرة شهدتها عطلة نهاية الأسبوع الماضي ضمن حملة من أجل الضغط على الكرملين للإفراج عن نافالني، أبرز المعارضين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واعتقل نافالني (44 عاماً) في 17 يناير/كانون الثاني بعد عودته من ألمانيا حيث كان يتعافى من تسمم بغاز أعصاب أصيب به في روسيا الصيف الماضي.

وتشكل عودة نافالني إلى موسكو، رغم التهديد الواضح باعتقاله والاحتجاجات التي أشعلها سجنه، تحدياً كبيراً لبوتين الذي يسيطر على المشهد السياسي في روسيا منذ أكثر من عقدين من الزمان.

وقالت مجموعة (OVD - Info) لمراقبة المظاهرات إن الشرطة اعتقلت حتى الآن 3062 من المشاركين في المسيرات في أنحاء روسيا، وإن من بينهم 844 في موسكو.

وذكر أنصار نافالني على وسائل التواصل الاجتماعي أنه جرى اعتقال زوجته يوليا نافالنايا في مسيرة بموسكو.

ومن المتوقع أن تتجدد المظاهرات الحاشدة بدعوة نافالني، في عدة مدن على رأسها العاصمة موسكو وسانت بطرسبرغ، فيما اتخذت الشرطة إجراءات أمنية صارمة لمنعها.

وأغلقت الشوارع أمام حركة المرور في ساحة "لوبيانكا" بموسكو، وانتشرت حواجز الشرطة في المدينة لمنع التنقلات، وستتوقف بعض وسائل النقل ومواقف السيارات عن العمل، كما تم إغلاق المطاعم والمقاهي.

وحذرت وزارة الداخلية الروسية في بيان، أمس السبت، المواطنين من المشاركة في المظاهرات غير المرخصة، وهددت بالتصدي لأي "أعمال استفزازية" محتملة.

وتأتي المسيرات الاحتجاجية ضمن حملة تهدف لإطلاق سراح المعارض نافالني، الذي اعتُقل في 17 يناير/كانون الثاني بعد عودته من ألمانيا، حيث كان يتعافى من تسمم بغاز أعصاب أصيب به في روسيا الصيف الماضي.

وفي مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق البلاد منعت الشرطة المتظاهرين من الوصول إلى وسط المدينة، وأجبرتهم على الانتقال إلى الواجهة البحرية والمياه المتجمدة في خليج أمور.

وأظهرت لقطات مصورة المتظاهرين وهم يهتفون متشابكي الأيدي فوق الجليد في درجات حرارة تصل إلى نحو 13 تحت الصفر مئوية.

ويتهم نافالني (44 عاماً) الرئاسة الروسية بمحاولة تصفيته، وهو ما ينفيه الكرملين، ونافالني متهم بمخالفة قواعد الإفراج المشروط التي يصفها بدوره بأنها ملفقة.

واستهدفت حملة قمع الأسبوع الماضي كثيرين من حلفاء نافالني البارزين، فيما لا يزال العديد منهم، بمن فيهم شقيقه أوليج، قيد الإقامة الجبرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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