تواصل تركيا تحديث مقاتلات "F-16" التي بحوزتها لإطالة عمرها الافتراضي إلى 12 ألف ساعة طيران.

وأعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، في تغريدة على تويتر، الأحد، استمرار أعمال تحديث المقاتلات من فئة "F-16 بلوك 30".

وتتولى شركة "توساش" التركية للصناعات الجوية والفضائية تحديث مقاتلات F-16 التي تعد القوة الضاربة الرئيسية لسلاح الجو في البلاد.

وأوضح دمير أن تركيا ترمي لإطالة العمر الافتراضي لمقاتلات F-16 التي تمتلكها من 8 آلاف ساعة إلى 12 ألف ساعة، عبر مشروع التحديث الذي تنفذه "توساش".

وتجري في إطار المشروع أعمال هندسية لصيانة وتجديد ما بين 1200 و1500 قطعة من كل طائرة، وتقوية هياكلها، حسبما ذكر دمير.