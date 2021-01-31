سياسة
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بعد إلغائها التوظيف لهذا العام.. آلاف العراقيين يحتجون أمام مقر الحكومة
تظاهر آلاف المواطنين العراقيين الأحد، أمام مكتب الحكومة وسط بغداد، للمطالبة بتعديل سياسة التوظيف التي اعتمدتها لعام 2021 الجاري. وكانت الحكومة العراقية قد صرحت سابقاً بأن الأزمة التي تعيشها البلاد جرّاء كورونا، دفعتها إلى إلغاء الدرجات الوظيفية.
بعد إلغائها التوظيف لهذا العام.. آلاف العراقيين يحتجون أمام مقر الحكومة
تجمع المتظاهرون من مناطق متفرقة من العاصمة للمطالبة بتعديل سياسية التوظيف / AA
31 يناير 2021

احتشد آلاف العراقيين، الأحد، أمام مكتب الحكومة وسط بغداد، احتجاجاً على سياسة التوظيف التي اعتمدتها لعام2021 الجاري.

وتجمع المتظاهرون من مناطق متفرقة من العاصمة، وأغلبهم من حملة الشهادات الجامعية، للمطالبة بتعديل سياسة التوظيف.

وحسب مراسل وكالة الأناضول، يقدر عدد المتظاهرين بنحو 5 آلاف شخص، والذين احتشدوا أمام مكتب رئيس الحكومة، في منطقة العلاوي ببغداد.

وقال جابر الياسري أحد المتظاهرين للأناضول، إن "الآلاف من حَمَلة الشهادات العليا والجامعية تعرضوا لصدمة كبيرة بعد قرار الحكومة عدم توفير فرص للتوظيف في موازنة 2021".

وأعرب الياسري عن أمله في أن "تطلق الحكومة خططاً جديدة للتوظيف لامتصاص البطالة في البلاد، لا أن توقف التوظيف بشكل كلي".

بدورها، قالت آيات جميل، إحدى المتظاهرات، للأناضول، إن "توفير الوظائف لخريجي الجامعات والمعاهد واجب على الدولة، وهو أساس عملها، ولسنا معنيين بسوء التخطيط والإدارة التي أوصلت البلد إلى هذه المرحلة".

ولم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة على مطالب المتظاهرين، لكن الحكومة قالت في بيانات سابقة، إن الأزمة المالية وانخفاض الإيرادات المالية بسبب جائحة كورونا، دفعها إلى إلغاء الدرجات الوظيفية في موازنة 2021 بهدف ضغط النفقات.

ويجري البرلمان منذ مطلع الشهر الجاري مناقشات متواصلة لإقرار الموازنة العامة للبلاد.

ويشهد العراق احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب سوء الخدمات والفساد، وارتفاع البطالة.

وبلغت نسبة البطالة في العراق، بحسب وزير التخطيط السابق نوري الدليمي، 13.8%، وترتفع بين شريحة الشباب إلى 27%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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