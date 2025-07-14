تركيا
1 دقيقة قراءة
أردوغان: "تركيا خالية من الإرهاب" يعني أنها متطورة وقوية
في أخبارنا لهذا اليوم.. أردوغان: "تركيا خالية من الإرهاب" يعني أنها متطورة وقوية، وقتلى وجرحى باشتباكات مسلحة في السويداء السورية
أردوغان: "تركيا خالية من الإرهاب" يعني أنها متطورة وقوية / TRT Global
14 يوليو 2025

"تركيا خالية من الإرهاب" يعني أنها متطورة وقوية وأكثر ازدهارا.. هذا ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مردفا: "نرى أن رسائلنا التي تبعث الثقة في نفوس أصدقائنا وأشقائنا وتثير خوف أعدائنا بلغت مقصدها".

ترمب يأمل التوصل إلى اتفاق بشأن غزة خلال أسبوع ومبعوثه إلى الشرق الأوسط يعبر عن "تفاؤله" حيال المفاوضات ويقول إنه يعتزم لقاء مسؤولين قطريين كبارا على هامش نهائي كأس العالم للأندية.

ضحايا ومصابون في السويداء السورية: قتل ما لا يقل عن ثلاثين شخصا وأصيب مئة آخرون في حصيلة أولية جراء اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعات عسكرية محلية وعشائر في حي المقوس بمدينة السويداء، ذات الغالبية الدرزية.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us