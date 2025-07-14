"تركيا خالية من الإرهاب" يعني أنها متطورة وقوية وأكثر ازدهارا.. هذا ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مردفا: "نرى أن رسائلنا التي تبعث الثقة في نفوس أصدقائنا وأشقائنا وتثير خوف أعدائنا بلغت مقصدها".

ترمب يأمل التوصل إلى اتفاق بشأن غزة خلال أسبوع ومبعوثه إلى الشرق الأوسط يعبر عن "تفاؤله" حيال المفاوضات ويقول إنه يعتزم لقاء مسؤولين قطريين كبارا على هامش نهائي كأس العالم للأندية.

ضحايا ومصابون في السويداء السورية: قتل ما لا يقل عن ثلاثين شخصا وأصيب مئة آخرون في حصيلة أولية جراء اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعات عسكرية محلية وعشائر في حي المقوس بمدينة السويداء، ذات الغالبية الدرزية.