سياسة
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تعليقاً على الهجمات الأخيرة.. أنقرة: لا هدف لـPKK بسوريا سوى إراقة الدماء
أكدت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، أن تنظيم PKK/YPG الإرهابي لا هدف له سوى إراقة الدماء في شمالي سوريا، و ذلك تعليقاً على الهجمات الأخيرة التي شنها التنظيم الإرهابي وأودت بحياة عدد من المدنيين.
تعليقاً على الهجمات الأخيرة.. أنقرة: لا هدف لـPKK بسوريا سوى إراقة الدماء
 انفجرت سيارة مفخخة الأحد، بالقرب من مبنى الحكومة المؤقتة في أعزاز و قتلت 4 أشخاص / AA
31 يناير 2021

شددت وزارة الدفاع التركية، على أنه لا هدف لتنظيم "PKK/YPG" الإرهابي سوى إراقة الدماء شمالي سوريا.

جاء ذلك في بيان للوزارة نشرته عبر تويتر، استنكرت فيه الهجمات التي نفذها إرهابيو "PKK/YPG"، في وقت سابق الأحد، بمدينتي الباب وأعزاز شمالي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، إن التنظيم الإرهابي لا هدف له سوى إراقة الدماء شمالي سوريا. وذكرت أن "PKK/YPG" استهدف مدينتي الباب وأعزاز بعد يوم من الهجوم الإرهابي في مدينة عفرين.

وأوضحت الوزارة أن إرهابيي "PKK/YPG" أعداء للإنسانية، وأن الهجوم أسفر عن مقتل 10 وإصابة 24 مدنياً.

وتابعت: "هؤلاء الإرهابيون الذين يقتلون إخواننا السوريين بهجماتهم غير الإنسانية لزعزعة السلام والثقة في المنطقة، نهايتهم الدفن رفقة أحلامهم في الحفر التي حفروها، والغرق في دماء الأبرياء التي أراقوها".

وفي وقت سابق الأحد، فُجرت سيارة مفخخة بالقرب من مبنى الحكومة المؤقتة والمركز الثقافي في أعزاز، ووفق حصيلة أولية، قُتل 4 أشخاص وأصيب 20 آخرون.

وبعد فترة وجيزة وقع تفجير آخر استهدف نقطة تفتيش في منطقة "زرزور" على مسافة 5 كلم شرق الباب، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

والسبت وقع هجوم إرهابي بسيارة مفخخة في مدينة عفرين شمالي سوريا أسفر عن 6 قتلى، و25 مصاباً.

ويحتل التنظيم الإرهابي منطقتي "منبج" و"تل رفعت" بريف محافظة حلب، ويستهدف باستمرار مناطق "جرابلس" و"عفرين" و"أعزاز" الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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