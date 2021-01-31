ذكرت صحيفة "إل موندو" الأحد، أن أحدث عقد وقعه ليونيل ميسي مع برشلونة تصل قيمته إلى 555 مليون يورو (673 مليون دولار) على مدى أربعة مواسم.

وقالت الصحيفة اليومية الإسبانية إنها تمكنت من الوصول إلى الوثيقة التي وقعها ميسي مع النادي الكتالوني في عام 2017 والتي تضمنت دخلاً ثابتاً ومتغيراً يمكن أن يصل إلى حوالي 138 مليون يورو (167 مليون دولار) كل موسم.

وأكدت صحيفة إل موندو أنه أغلى عقد يجري الاتفاق عليه مع رياضي في أي لعبة رياضية. ويتعين على ميسي دفع حوالي نصف هذا المبلغ كضرائب في إسبانيا.

وقال التقرير إن اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً حصل بالفعل على أكثر من 510 ملايين يورو (619 مليون دولار) من الإجمالي.

ونفى برشلونة مسؤوليته عن تسريب الوثيقة وقال إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد الصحيفة.

وأضاف النادي في بيان "يأسف النادي على نشرها لأنها وثيقة خاصة يحكمها مبدأ السرية بين الطرفين. وينفي برشلونة بشكل قاطع أي مسؤولية عن نشر هذه الوثيقة، وسوف يتخذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد صحيفة إل موندو عن أي ضرر قد يحدث نتيجة لهذا النشر".

وعبر النادي عن "دعمه الكامل لليونيل ميسي، خاصة في مواجهة أي محاولة لتشويه صورته، والإضرار بعلاقته مع النادي الذي عمل فيه ليصبح أفضل لاعب في العالم وفي تاريخ كرة القدم".

ولم يدل ميسي على الفور بأي تصريحات علانية حول التقرير.

ويأتي التسريب في الوقت الذي يحاول فيه برشلونة تدبر أمور ديون ضخمة نشأت في الغالب بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويقود النادي مجلس تصريف أعمال منذ استقالة الرئيس جوسيب بارتوميو في أكتوبر /تشرين الأول بينما يواجه مذكرة بسحب الثقة. ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة على رئاسة النادي في السابع من مارس /آذار.

كما ذكرت الصحيفة بالتفصيل كيف كافأ ميسي النادي على مر السنين، بعد أن ساعده في الفوز بأكثر من 30 لقباً.

وظل ميسي مع برشلونة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، لكنه طلب الرحيل في نهاية الموسم الماضي بعد أن قال إنه غير سعيد بالاتجاه الذي يسير فيه النادي. وقوبل طلب ميسي بالرفض لكنه سيتمكن من المغادرة مجاناً مع نهاية هذا الموسم.