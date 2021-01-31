رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض إغلاق وطني ثالث لاحتواء فيروس كورونا (كوفيد-19)، في “مقامرة سياسية" خالفت توقعات ونصائح كبار مستشاريه العلميين.

وفضّل الرئيس البالغ 43 عاماً تشديد القيود المفروضة على السفر والتسوّق خلال اجتماع لحكومته عُقد الجمعة، كانت الحكومة تمهّد قبله لإغلاق جديد.

وبهذه الخطوة وضع ماكرون فرنسا على مسار مختلف عن ذاك الذي سلكته جارتاها الكبيرتان بريطانيا وألمانيا في وقت تنتشر فيه النسخة البريطانية المتحوّرة والأكثر عدوى من فيروس كورونا بشكل متسارع في أنحاء أوروبا.

من جانبه قال وزير الصحة أوليفييه فيران لصحيفة "جورنال دو ديمانش" الأحد: "كل شي يؤشر إلى احتمال وقوع موجة جديدة (من الإصابات) جرّاء النسخة المتحوّرة، لكن لعل بإمكاننا تجنّبها بفضل الإجراءات التي قررناها في وقت مبكر والتي يحترمها الفرنسيون".

وأشار إلى أنه بخلاف الحال في دول أخرى، فإن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بالكاد ارتفع الأسبوع الماضي.

وفرضت الحكومة الفرنسية حظراً ليلياً مشدداً للتجول بعدما انتهى الإغلاق الثاني في كانون الأول/ديسمبر، بينما لا يزال عدد الوفيات البالغ حوالى 250 يومياً أقل من ربع الأعداد المسجّلة في كل من بريطانيا أو ألمانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر أن ماكرون يشعر بالقلق من تداعيات فرض إغلاق آخر بينما تحاول البلاد جاهدة التعامل مع التداعيات النفسية لنحو عام من القيود، إلى جانب الركود العميق.

وثمة عامل مشجع آخر هو الأدلة التي تفيد أن البلد قد يتمكن من احتواء العدد اليومي الجديد للإصابات إذا بقيت على مستواها الحالي عند نحو 24 ألفاً بدون الحاجة للجوء إلى إغلاق المتاجر والمدارس ومنع السفر داخلياً.

ونقلت "جورنال دو ديمانش" عن ماكرون قوله للوزراء خلال اجتماع الجمعة "حتى وإن كان المسار ضيّقاً، فعليك أن تسلكه".

انتخابات الرئاسة الفرنسية

وتشير الكثير من الدراسات منذ ظهور الوباء، إلى أن فرض تدابير إغلاق مبكرة هي الطريقة الأكثر فعالية لأن مدّتها عادة تكون أقصر وتخفض من حجم الضرر الاقتصادي بالمجمل.

وقال مستشار للرئيس لوكالة الأنباء الفرنسية، طالباً عدم الكشف عن هويته: "نقوم بكل ما يمكن لتجنّب إغلاق آخر، نظراً للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية" لتدابير الإغلاق.

ويتبقى 15 شهراً فقط على انتخابات الرئاسة الفرنسية التي يتوقع أن يواجه ماكرون فيها زعيمة اليمين المتشدد التي يزداد حضورها مارين لوبن.

وفي وقت يسعى للفوز بولاية ثانية، ستتركّز الأنظار على سجّل الرئيس الفرنسي في طريقة إدارته لأزمة الفيروس بما في ذلك تدابير الإغلاق وحزم الدعم الاقتصادي وحملة التطعيم.

وأظهر استطلاع نشرته "جورنال دو ديمانش" الأحد أن 36% فقط أعربوا عن ثقتهم بطريقة تعامل الحكومة مع الأزمة مقابل 64%.

واتّهمت لوبن الحكومة بالتصرّف "ككلب ميت يطوف بينما يحركه مجرى المياه".

وقالت الأسبوع الماضي: "لدينا شعور بأننا نُقذف (من مكان لآخر) بدون أن نترقب إطلاقاً وبدون أن ننظر إلى الأمام وبدون اتخاذ أي قرارات تسمح لنا بتجنّب، عندما يكون الأمر ممكناً، إغلاق أول وثان وثالث".

ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية فإن الرأي العام يخالف ماكرون ولوبن على السواء، في ما يتعلق بفرض تدابير الإغلاق.

وكان استطلاع لـ"جورنال دو ديمانش" الأحد قد أظهر أن 60% من المستطلعين يفضّلون فرض إغلاق، لكن معظمهم يؤيد بقاء المدارس والمتاجر غير الأساسية مفتوحة.