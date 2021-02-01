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خلاصات من TRT عربي: 1 فبراير/شباط 2021
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خلاصات من TRT عربي: 1 فبراير/شباط 2021
أنقرة تقول إنه لا هدف لـPKK الإرهابي في سوريا سوى إراقة الدماء / Others
1 فبراير 2021

أهم الأحداث

أنقرة تقول إنه لا هدف لـPKK الإرهابي في سوريا سوى إراقة الدماء، واعتقال آلاف المتظاهرين في روسيا واستنفار أمني تحسباً لتجدد الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن نافالني.

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تعليقاً على الهجمات الأخيرة.. أنقرة: لا هدف لـPKK بسوريا سوى إراقة الدماء

شددت وزارة الدفاع التركية على أنه لا هدف لتنظيم "PKK/YPG" الإرهابي سوى إراقة الدماء شمالي سوريا. [TRT عربي]

جاء ذلك في بيان للوزارة نشرته عبر تويتر، استنكرت فيه الهجمات التي نفذها إرهابيو "PKK/YPG"، في وقت سابق الأحد، بمدينتي الباب وأعزاز شمالي سوريا. [TRT عربي]

وقالت وزارة الدفاع التركية إن التنظيم الإرهابي لا هدف له سوى إراقة الدماء شمالي سوريا. وذكرت أن "YPG/PKK" استهدف مدينتي الباب وأعزاز بعد يوم من الهجوم الإرهابي في مدينة عفرين. [TRT عربي]

وأوضحت الوزارة أن إرهابيي "YPG/PKK" أعداء للإنسانية، وأن الهجوم أسفر عن مقتل 10 وإصابة 24 مدنياً. [TRT عربي]

اعتقال آلاف المتظاهرين في روسيا واستنفار أمني تحسباً لتجدد الاحتجاجات

اعتقلت الشرطة الروسية أكثر من ثلاثة آلاف شخص وفضّت تجمعات في العاصمة الروسية موسكو وفي أنحاء مختلفة من البلاد الأحد، خرج فيها متظاهرون مؤيدون للمعارض الروسي أليكسي نافالني احتجاجاً على اعتقاله، رغم برودة الجو القارسة والظهور المكثف لقوات الشرطة. [TRT عربي]

فيما ذكرت صحيفة "موسكو تايمز" المحلية أن السلطات الروسية ألقت القبض على ألفين و119 شخصاً في 60 مدينة، بمن فيهم زوجة نافالني، يوليا. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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